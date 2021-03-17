İLKSAN Pursaklar temsilci adayı Erkan Özbek çözüm sözü

İLKSAN Pursaklar temsilci adayı Erkan Özbek, 3 Nisan'da yapılacak olan ilçe temsilcilik seçimleri öncesi okullarındaki meslektaşlarını ziyaret ederek hem seçim çalışmalarını anlatıyor hem de İLKSAN üyelerinin talep ve isteklerini dinliyor.

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’nın (İLKSAN) 3 Nisan'da yapılacak olan ilçe temsilcilik seçimleri için başvuru yapan adaylar seçim çalışmalarına son hız devam ediyor. İLKSAN Pursaklar temsilci adayı Erkan Özbek de bu adaylardan bir tanesi.

MESLEKTAŞLARINA ÇÖZÜM SÖZÜ

Özbek, İLKSAN adaylığı kapsamında ilçe okullarındaki meslektaşlarını ziyaret ederek hem seçim çalışmalarını anlatıyor hem de İLKSAN üyelerinin talep ve isteklerini dinleyerek sorunlara karşı çözüm sözü veriyor.

GÜÇLÜ VE İRADELİ YÖNETİM

İLKSAN Pursaklar temsilci adayı Erkan Özbek, İLKSAN’da değişim zamanının geldiğini yeni, güçlü ve iradeli bir yönetim anlayışının göreve gelmesiyle İLKSAN'in problemlerinin çözüleceğine, ekonomik ve mali yönlerden de üyelerinin taleplerine cevap verebilecek bir yapıya kavuşacağına inandığını söyledi.

“İLKSAN İCRAATLARLA ANILACAK”

Pursaklar’da İLKSAN üyesi meslektaşlarının yoğun teveccühü ile karşılaştığını anlatan Özbek, “Bu teveccühe layık olamaya çalışacağım. İLKSAN artık skandallarla değil, icraatlarla anılması gerekiyor. Bu amacı gerçekleştirecek irade bizde var” dedi.

ERKAL ERDOĞAN/İLKSAYFA