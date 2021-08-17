  • BIST 1.455,250
  • Altın 488,24
  • Dolar 8,4680
  • Euro 9,9600
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

İLKSAN, sel ve yangın mağduru üyelerine nakdi yardım yapacak

İLKSAN Genel Müdürlüğü, afetler nedeniyle meskenleri veya ev eşyaları zarar gören eğitim çalışanlarına zararın tespitini içeren belgeler ile kurum iletişim kanallarından başvuru yapmaları halinde karşılıksız bin 700 lira ödeyecek.
İLKSAN, sel ve yangın mağduru üyelerine nakdi yardım yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Genel Müdürlüğü, sel ve yangın mağduru tüm üyelerine karşılıksız nakdi yardım yapacak.

İLKSAN Genel Müdürü Mintez Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, Sel Afet Bölgesi ilan edilen illerde 3 bin, Yangın Afet Bölgesi ilan edilen illerde ise yaklaşık 29 bin üyelerinin bulunduğunu kaydetti.

Genel Müdürlüğün afet sürecinde tüm imkanlarıyla üyelerinin yanında olacağını belirten Şimşek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ilan edilen "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kapsamındaki illerde yaşayan ve afetten zarar gören tüm üyelerine karşılıksız nakdi yardım yapılacağını aktardı.

Şimşek, afetler nedeniyle meskenleri veya ev eşyaları zarar gören eğitim çalışanlarına zararın tespitini içeren belgeler ile kurum iletişim kanallarından başvuru yapmaları halinde karşılıksız bin 700 lira ödeneceğini ifade etti.

Afetler nedeniyle mağdur olan üyelerinin acil nakit ihtiyacının karşılanmasını sağlamak amacıyla sandığa borçlu olup olmadıklarına bakılmaksızın borç da verileceğini belirten Şimşek, borç verilecek 7 bin 500 liranın düşük nema oranı ile 12, 18 veya 24 ay vadede ödenebileceğini kaydetti.

Şimşek, ayrıca afetzede üyelere borçlarını 6 ay süre ile erteleme imkanı sunulacağını, yardımlara ilişkin detaylı bilgilerin 444 1943 numaralı İLKSAN iletişim hattından alınabileceğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa haftaya yükselişle başladı16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:11
  • Türk yaş meyve sebzesi bu yılın ilk 7 ayında en fazla Rusya'ya satıldı15 Ağustos 2021 Pazar 11:26
  • Esnaf yeni eğitim öğretim yılından umutlu15 Ağustos 2021 Pazar 11:02
  • YHT'lerde günlük sefer sayısı yarın itibarıyla 40'a çıkacak15 Ağustos 2021 Pazar 10:30
  • Yabancıya konut satışı yüzde 64 arttı15 Ağustos 2021 Pazar 09:28
  • Türkiye genelinde yılın 7 ayında yaklaşık 1,5 milyon gayrimenkul satış işlemi yapıldı14 Ağustos 2021 Cumartesi 13:40
  • Turunçgilde yeni sezon erkenci limon hasadıyla başlıyor14 Ağustos 2021 Cumartesi 11:40
  • Fitch, Türkiye'nin kredi notunu duyurdu!14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:30
  • Turkcell ikinci çeyrekte yüzde 23,5 büyüdü13 Ağustos 2021 Cuma 14:01
  • İkinci el otomobilde fiyatlar düşecek mi? Galericiler açıkladı!13 Ağustos 2021 Cuma 13:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti