SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı, 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasında, yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize oldu. Rize'de bu oran 614,18 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı'nın 21-27 Ağustos haftasını kapsayan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritası güncellendi. Bakan Koca’nın Twitter'daki hesabından paylaştığı haritaya göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı; her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize oldu. Rize'de bu oran 614,18 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca, "21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. 21-27 Ağustos arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat. Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli." açıklamasında bulundu.