İlmek ilmek mutluluk

Altındağ Belediyesi "Halı ve Kilim Dokuma Atölyesi" yeni mezunlarını verdi. Atölyedeki 6 aylık eğitim programını tamamlayan 22 kadın mezun oldu, sertifikalarına kavuştu.

Altındağ'ın halı fabrikasında mezuniyet sevinci yaşandı. Alemdağ ve Karacaören Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde devam eden, yaşları 18-45 arasında değişen Altındağlı kadınların meslek öğrendiği "Halı ve kilim dokuma atölyesi"ne katılan ve başarıyla tamamlayan kadınlar sertifikalarını aldı. Halı ve kilim dokumanın sabır işi olduğunu söyleyen ve kursa katılan kadınları sabır ve sebatlarından dolayı tebrik eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Bu kursa katılan kadınlarımız sabrın en güzel örneğini gösterdiler. Halı ve kilim dokumak sabır ve sebat işi... Burada aylarca sabırla, ilmek ilmek, düğüm düğüm halı ve kilim dokuyorlar. Emekleri takdire şayan ve bizim için çok değerli... Hepsini tebrik ediyor, ellerine ve emeklerine sağlık diliyorum" dedi.

"KENDİ ATÖLYEMİ AÇMAYI HAYAL EDİYORUM"

6 ay süren halı ve kilim dokuma kursunu başarıyla tamamlayan ve sertifikasını alan Satı Arıkan (36) halı ve kilim dokuma kursu sayesinde meslek öğrendiğini söyledi. Arıkan "Ev hanımıyım. Halı ve kilim dokuma atölyesini duyunca merak ettim. Önceden de ilgim vardı, çok merak ediyordum. İlk başta gözüme çok zor göründü. Önce ilmek atmayı öğrendim. Zaman geçtikçe motifler çıkarmaya başladım. Burası çok keyifli bir ortam... Sosyalleştim, arkadaşlarım oldu. İŞKUR'dan sertifikamı aldım. Bu güzel sanatı bizden sonraki nesillere aktarmak için biz de elimizden geleni yapacağız. Arkadaşlarımla birlikte kendi atölyemi açmayı hayal ediyorum. Bize bu imkanları sunan Altındağ Belediyesi'ne ve Başkanımız Sayın Asım Balcı'ya çok teşekkür ederiz" dedi.

"HER GÜN 8 SAAT ÇALIŞTIK"

Kursu başarıyla tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan bir diğer kursiyer Sevim Fidan (44) ise duygularını şu sözlerle aktardı:

"Kursu tamamladım, sertifika aldım. Çok mutluyum. Halı ve kilim dokumayı öğrendim. Burada her gün 8 saat çalıştık, halı ve kilim dokuduk. Günlerimiz çok güzel geçti. Emek veriyorum, emeğimi kazanca dönüştürüyorum. Kendimi çok geliştirdim. Ekonomik olarak kazanç sağladım. Bize bu imkanları sağlayan, emeklerimize destek veren Altındağ Belediyesi'ne ve Başkanımıza çok teşekkür ederim."