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İmam Hatip Lisesi öğrencileri ASBÜ’yü ziyaret etti

ASBÜ’de İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ağırlayan Rektör Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, insan kaynağı yetiştirmek açısından imam hatip liselerinin öneminden bahsederek “Türkiye’de geliştirilmiş çok müstesna bir okul modelidir” dedi.
İmam Hatip Lisesi öğrencileri ASBÜ’yü ziyaret etti

Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri “Üniversite Tercihleri ve Kariyer” programı kapsamında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ni (ASBÜ) ziyaret etti.

LİSESİLER ASBÜ’YÜ GEZDİ

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, imam hatip liseli öğrencilerle bir araya geldi. Rektör yardımcısı ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr.  Ali Osman Kurt konuşmalarında üniversitemizi ziyaret eden liseye ismini vermiş olan Prof. Dr. Muhammed Hamidullah’ın eser ve çalışmalarından bahsetti.

Eserlerinin okunması tavsiyesi veren Dekan Prof. Dr. Ali Osman Kurt sözlerini sonlandırırken uluslararası öğrencilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür edip ve başarılar diledi.

İMAM HATİPLERİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Rektör Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, insan kaynağı yetiştirmek açısından imam hatip liselerinin önemine değinerek, “Hem değerlerimizi öğrenip hem de modern ilimlerle iç içe olma anlamında Türkiye’de geliştirilmiş çok müstesna bir okul modelidir” diye konuştu. Rektör Arıcan, liseli öğrencilere üniversite hakkında bilgi vererek, “Öğrenci odaklıyız ve öğrenci iş birliğine önem veriyoruz” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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