İmam Hatip Ortaokulu'nda vahim öğretmen iddiası!

Mamak’ta bir İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan resim öğretmeninin sınıfta dini değerleri aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddia ediliyor. Velilerin şikayeti üzerine Milli Eğitim olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mamak Şehit Erhan Yıldırım İmam Hatip Ortaokulu’nda görevli bir resim öğretmeni nin sınıfta dini değerleri aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddia ediliyor. Velilerin şikayeti üzerine Milli Eğitim harekete geçerek, olayla ilgili soruşturma başlattı.

“ÇOCUKLARIMIZIN ZİHNİ BULANDIRILIYOR”

Çocuklarını dini ve ahlaki değerleri en iyi şekilde öğrenmeleri için imam hatip okuluna gönderdiklerine dikkat çeken veliler, buna rağmen bahsi geçen öğretmenin çocukların zihnini bulandıracak, manevi değerlerle uyuşmayan sözler sarf ettiğini kaydetti.

Pek çok öğrenci ve velinin tepki gösterdiği öğretmenle ilgili daha önce de benzer iddiaların gündeme geldiği belirtiliyor. Söz konusu öğretmenin ilk vukuatının olmadığı söyleyen bir veli, geçmiş dönemlerde de İslami değerleri aşağılayıcı ifadeler kullandığını ve hakkında birçok şikayet olduğunu belirtti.

“ÖĞRENCİLER OKULA GİTMEK İSTEMİYOR”

Bir öğrenci velisi ayrıca, durumdan rahatsızlıklarını bahsi geçen öğretmene bildirdiklerini aldıkları cevap karşısında şaşkına döndüklerini anlatırken, şunları söyledi: “Öğretmene şikâyet edeceğimizi söyledik. Gelen cevap karşısında şaşırdık. Şikâyet etmemiz halinde öğretmen bizi mahkemeye vermekle tehdit ediyor. Kendisi, avukatlarının güçlü olduğunu iddia ediyor. Birçok öğrenci baskıdan dolayı okula gitmek istemiyor. Çocuklarımız okuldan korkar oldu.”

Gazeteilksayfa.com