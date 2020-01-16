İmama sahte gelin şoku: Evlendiği kişi erkek çıktı!

Uganda'da 27 yaşındaki bir imam evlenip 2 hafta sonra evlendiği kişinin 'erkek' olduğu ortaya çıkınca hayatının şokunu yaşadı. İmam görevinden uzaklaştırıldı.

Uganda'nın Kayunga kasabasının Kyampisi Masjid Noor camisi imamlarından 27 yaşındaki Muhammed Mutumba, 2 hafta önce Swabullah Nabukeera isimli bir kadınla evlendi. 'Telli duvaklı' evlendiği eşinin aslında erkek olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Talihsiz imam, görevden alındı.

İmam, karısının gece yatarken üzerini çıkarmamasından şikayetçiydi. Konuyla alakalı açıklama yapan imam, "Evlendiğimizde kadın olduğunu düşünüyordum. Kadın gibi yürüyordu, sesi inceydi, kadın gibiydi. Hiçbir şey anlamadım. 2 hafta önce evlendik, gece yatarken üzerini çıkarmamakta direniyordu. Bu konuda şikayetçiydim. cinsel ilişkiye giremedik. Bana sürekli regl döneminde olduğunu söylüyordu" dedi.

'Kadın' olarak evlendiği kişinin komşularının evinden televizyon ve giysi çalmasının anlaşılması üzerine olay yerine gelen kadın polisin zanlının üstünü aradığı sırada imamın evlendiği kişinin aslında erkek olduğu da ortaya çıkmış oldu.

Kapı komşularından hırsızlık yaparken yakalanan sahte gelinin asıl isminin Richard Tumushabe olduğu ortaya çıkarken, imamla da paralarını çalabilmek için kadın kılığına girip evlendiğini itiraf etti.