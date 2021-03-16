İmamlar rahatsız "Sarığımızı ve cübbemizi rahat bırakın"

Diyanet-Sen Başkanı Mehmet Ali Güldemir, televizyonlarda yayınlanan show programlarında yalancı ve hovarda tiplerin imam kılığına sokularak lanse edilmesine tepki gösterdi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, televizyonda yayınlanan bir show programında yalanlarını ört bas etmek isteyen hovarda tiplerin imam kılığına girmesini sert bir dille eleştirerek “Sarığımızı cübbemizi rahat bırakın, sözde esprilerinizi yalanlarınızı maskelemek için cübbemizi sarığımızı kullanmayın” diye konuştu.

“YALANCI HOVARDA TİPLER TARAFINDAN KULLANILIYOR”

Güldemir, “Toplumda özel bir saygınlığı gerektiren imamlık gibi bir makamın espri amaçlı da olsa yalancı, hovarda tipler tarafından kullanılıyor olması ve imamlık gibi son derece hassas peygamber mesleğinin birkaç davranış modeli ile idare edilebilecek bir meslek olarak gösterilmesi kabul edile bilir bir durum değildir. Senaryo gereği bir çok meslek rol icabı oynayabilecekken imamlığın seçilmesini de tesadüfi görmüyoruz. İmamlık mesleğin ötesinde bir duruş meselesidir ve halkımız bu duruşu gayet iyi bilmektedir” şeklinde konuştu.

RTÜK’E ÇAĞRI

Söz konusu show programının tekrar tekrar yayınlanmasının imamlarımızı ve halkımızı rahatsız ettiğini belirten Güldemir, “Dizilerin ve tv programlarının özellikle çocukların ve gençlerin karakterindeki etkileri bilinen bir gerçektir. Onlara olumlu örnek alabilecekleri karakterler sunma yerine yalan söylemeyi normal sayan, insanları aldatan, gayri ahlaki ilişkiler içinde yaşayan modeller sunmak kendi ellerimizle geleceğimizi karartmaktır. RTÜK’ü bu tür dizi ve programlar konusunda gerekli işlemleri yapmaya davet ediyoruz” dedi.

“OLUMSUZ İMAJ OLUŞTURMAK İSTENİYOR”

Medyanın yıllarca Müslümanlar ve onların önderi konumundaki imamlar konusunda olumsuz bir imaj oluşturmak için elinden geleni yaptığına dikkati çeken Güldemir, “Maalesef bu olumsuz durum son yıllarda biraz düzelme gösterse de zaman zaman format değiştirerek yine karşımıza çıkmaktadır. Kalabalık kitlelere hitap eden TV kanallarının bu konuda çok daha seçici ve bilinçli hareket etmesi gerekmektedir.

“RENCİDE EDİCİ YAPIMLARDAN UZAK DURULMALI”

“Televizyon yapımcılarını daha sağduyulu olmaya özellikle büyük bir kısmı Müslüman olan ülkemizde dini değerlerimizi dindar halkımızı rencide edici bu tür yapımlar konusunda dikkatli ve duyarlı davranmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA