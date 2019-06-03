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İmamoğlu ile canlı yayına çıkacak mı?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, Simge Fıstıkoğlu'nun moderatörlüğünde Ahmed Arpat ve Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı. Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.
İmamoğlu ile canlı yayına çıkacak mı?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım şunları söyledi:

 

"Biz karşılıklı bir yayına çıkma konusunda prensip olarak tamam dedik. Hatta bizim bu kampanyadan sorumlu genel başkan yardımcımız, CHP'deki arkadaşlarla temasa geçecek ve bunun altyapısını hazırlayacaklar.

Artık o hazırlıkları, detayı, günü, içeriği, kuralları... Tabii bu yayının İstanbullulara bir katkı sağlamasını önemsiyorum. Tercihim, ağırlıklı İstanbul olmalı. Onu söyleyince de onu da çarpıttılar. Korkuyor musun diğer konularda cevap vermeyeceğin için mi istemiyorsun gibi aslı astarı olmayan şeyler söylediler.

 

Her şeyi konuşurum ben. Arkadaşımızın siyasi tecrübesinden kat kat tecrübem var, yaşadıklarım da var. Bu bir hakikat. İstanbul'da belediyeciliğim 1994'te başladı. Yeni İstanbul'a aday oluyor filan değilim. Cumhurbaşkınımızla dört buçuk sene beraber İstanbul'da beraber çalışmışız. " dedi.

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