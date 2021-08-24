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İmamoğlu orman yangınlarında mücadele eden personel ve aileleriyle piknikte buluştu

İSTANBUL Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde çıkan orman yangınlarında mücadele eden 825 İBB personeli ve aileleriyle piknikte buluştu.
İmamoğlu orman yangınlarında mücadele eden personel ve aileleriyle piknikte buluştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınları için İstanbul'dan giden itfaiye personelleriyle Kemerburgaz Kent Ormanı'nda düzenlenen piknikte buluştu. İtfaiye personelleri ve ailelerini ağırlayan İmamoğlu, alanda bulunan masalarda oturan ailelerle tek tek görüşerek fotoğraf çektirdi. 825 İBB personelinin katıldığı piknikte, İBB Genel Sekreteri Can Akın Cağlar, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve diğer İBB birimlerinin yetkilileri yer aldı. İmamoğlu, verilen yemek sonrası, afet bölgelerinde görev yapan görevlileri temsilen 13 personele teşekkür belgelerini verdi. Diğer personelin belgeleri ise evlerine gönderileceği açıklandı.

 

"İYİ Kİ VARSINIZ" 

İBB Başkanı İmamoğlu, "Antalya, Muğla'da birçok noktada çıkan yangınlarda ve özellikle Batı Karadeniz'de olan sele gidişiniz ve orada gösterdiğiniz üstün hizmetleriniz ki, hala Karadeniz bölgesinde süren hizmetler devam ediyor. Oradaki arkadaşlarımız şu an aramızda yoklar. Onları da geldiklerinde mutlaka selamlayacağım. Bu afetlerde bulundunuz ve yaraların sarılması adına hizmetler yaptınız. Ne mutlu bana, İstanbul halkına ne mutlu, sizler gibi İstanbul adına hizmet verme mücadelesi içinde olan arkadaşlarımız ihtiyaç olduğunda 'ülkemizin her noktasında gider görevimizi yaparız' mesajını vermeniz çok değerliydi. Bu manada ben tüm emekçi dostlarımıza, görev alan her yol arkadaşıma tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" dedi.

  

"TELEFONUN BAŞINDA BEKLEYİP ONDAN GÜZEL HABER ALINCA MUTLU OLUYORSUNUZ" 

Konuşmasının devamında, İmamoğlu, "Kahramanlarımızı, özellikle yalnız bırakmayan, onlara buradan duasını yollayan, sırtını sıvazlayan, arkalarında ailelerinin olduğunu hissettiren çok kıymetli eşlerine ve çocuklarına da minnet duygularımı iletiyorum. Onlarda iyi ki varlar. Sağ olsunlar onlarda bizim bu büyük ailemizin büyük bir bireyleridir. Hepsi tarafından bilinmesini istiyorum. Çünkü sevdiklerimizi afet bölgelerine yolluyorsunuz ve günlerce ayrı kalıyorsunuz tabii ki, sizlerin de düşünceleri akılları onlarla beraber telefonun başında bekleyip ondan güzel haber alınca mutlu oluyorsunuz. Bunu biliyorum tekrar diyorum, bu manada hakkınızın ödenmez olduğunu ve özellikle de görev yapan arkadaşlarımızla, aileleri olarak ne kadar gururduysanız az olduğunu ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.  

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından, orman yangınlarında mücadele eden personel ve aileleri, İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun okuduğu şarkılarla eşliğinde eğlendi.

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