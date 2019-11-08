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İmamoğlu'nun '31 Martı iptal ettirenler ahmaktır' sözüne suç duyurusu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun '31 Mart'ı iptal ettirenler ahmaktır' sözü hakkında Yüksek Seçim Kurulu suç duyurusunda bulunma kararı aldı.
İmamoğlu'nun '31 Martı iptal ettirenler ahmaktır' sözüne suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik söylediği "ahmak" ifadesine karşılık "31 Mart'ı iptal ettirenler ahmaktır" açıklamasında bulunmuştu. İmamoğlu'nun yaptığı bu açıklamaya Yüksek Seçim Kurulu suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Öte yandan YSK'nın AKP'li ve MHP'li üyelerinin de İmamoğlu'na kişisel hakaret davsaı açmaya hazırlandığı öğrenildi.

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