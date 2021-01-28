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İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında, Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın beşinci duruşması görüldü.Duruşmada mahkeme hakimi ile İmamoğlu'nun avukatı arasında olayın görüntülerinin UYAP'a yüklenmemesine yönelik tartışma çıktı
İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı

Ordu'da, 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde Karadeniz Bölgesi'nde mitingler düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran tarihinde İstanbul’a dönüş için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda ekibiyle VIP'ten geçerken tartışma yaşadı. Bu sırada dönemin Ordu eski Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği öne sürülen İmamoğlu hakkında dava açıldı.

Ordu 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasına, taraflar katılmazken, İmamoğlu'nun avukatı Sercan Polat hazır bulundu. Duruşma başında Polat, olayın görüntülerinin yer aldığı video kaydının taraflarına verilmemesi ve UYAP sistemine yüklenmemesi üzerine, görüntülerin bir örneğini istedi. Bunun üzerine hakim ile sanık avukatı arasında tartışma çıktı. Kısa süreli yaşanan tartışmada Av. Polat, "Havalimanında yaşananlara ait görüntüler tarafımıza ulaştırılmadı. UYAP'a da yüklenmemiş. Biz bu görüntüleri flaşla almak istiyoruz" talebinde bulundu. Talep tutanağa geçirilirken, Polat, "Bu şekilde değil. Benim söylediğim gibi tutanağa geçirilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. 

Bunun üzerine mahkeme hakimi, "Her gelen avukat dosyada gerginlik çıkartmaya çalışıyor. Bırakın da zabtı ben yazdırayım" dedi. 

Polat ise, "Sizi strese sokan nedir? Siz Türk milleti adına karar veriyorsunuz. Düşmanlığınızın sebebi ne? 1,5 saattir buradayım kimseye yapılmayan tavır bana yapıldı. Ben konu mankeni değilim" şeklinde konuştu. Hakim, Polat'ın ifadeleri üzerine; "İmalı konuşmayı bırakın" diyerek tepki gösterdi.

Mahkeme tanık sıfatıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in dinlenmesine karar vererek duruşmayı 2 Mart tarihine ertelendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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