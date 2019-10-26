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İmar barışı fırsatçıları tek tek yakalandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaçak yapı avına devam ediyor. Son 1 ayda İstanbul’da imar barışı uygulamasından usulsüz faydalanan 8 bin 435 yapı tespit edildi.
İmar barışı fırsatçıları tek tek yakalandı

İmar barışı, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı ek inşaat alanları içeren yapıların kapsarken çok sayıda fırsatçının bu tarihten sonra yeni yapılar inşa ettiği ortaya çıktı. Yapılan tespitlere göre kimileri tarihi yarımadadaki kaçak yapısını imar barışı kapsamına almaya çalıştı, kimilerinde de mevcut evle beyan edilen evin özellikleri farklı çıktı.

TARİHİ YARIMADADA KAÇAK

Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre denetim ekipleri tarafından şu durumlar tespit edildi:

812 adet Yapı Kayıt Belgesi’nin İstanbul tarihi yarımada ile Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm içinde kalan alandaki yapılar için düzenlendiği tespit edildi.

5 bin 421 adet Yapı Kayıt Belgesi’nin imar barışı düzenlemesine aykırı nitelikte olduğu tespit edildi. Yapıların bir kısmının 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı, bir kısmında Yapı Kayıt Belgesi alınan yapı yerine farklı bir yapı yapıldığı tespit edildi. Hatta Yapı Kayıt Belgesi yapılması haline arsa üzerinde hiçbir yapı olmaması durumuna da rastlanıldı.

1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında iskan ruhsatı alınmış yapılar için imar barışı kapsamında 2 bin 202 adet Yapı Kayıt Belgesi’nin alındığı tespit edildi.

Bakanlık kaynaklarının verdiği bilgilere göre bu yapılar için alınan belgelerin iptal süreci başladı. Bakanlık, il müdürlükleri ve ilçe belediyelerinin desteğiyle bu binaların yıkımı önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek.

KAÇAK YAPILAŞMAYA MÜSAADE ETMEYİZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum dün katıldığı zirvede şunları söyledi:“Doğal sit alanlarımızda, yaylalarımızda, koylarımızda, kıyılarımızda kaçak yapılaşmayla mücadele ediyoruz. Tıpkı Kapadokya’da, Ayder’de, Uzungöl’de, Salda’da ve Bodrum’da olduğu gibi kaçak yapılaşmaya müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. 2 bin 100 imar denetçimizle kaçak yapılaşma ve imara, plana, ruhsata aykırı yapılaşmaları tespit ederek yıkıyoruz.”

200 DENETÇİ İSTANBUL’DA

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kurulan imar denetim timinde görevli sayısı her geçen gün artıyor. İstanbul’a odaklanan görevli sayısı bu hafta 100’den 200’e çıkarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ve 6 müfettiş kontrolünde hem ilçe ilçe tespitler yapılıyor hem de gelen şikâyetler inceleniyor. İlgili yapılar için önce tespit tutanakları hazırlanıyor sonra alınan Yapı Kayıt Belgesi’nin iptal süreci başlatılıyor. Bu yapıların sahipleri imar barışı için ödedikleri parayı da geri alamıyor. Türkiye genelinde imar barışına uymayan 21 bin yapı tespit edildiği belirtiliyor.

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