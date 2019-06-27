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İmar Barışı ödemeleri hafta sonu da devam edecek: İşte açık olacak bankalar...

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank İmar Barışı ödemelerini almaya hafta sonu da devam edecek.
İmar Barışı ödemeleri hafta sonu da devam edecek: İşte açık olacak bankalar...

Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İmar Barışı'ndan faydalanmak için 15 Haziran 2019 tarihine kadar başvuruda bulunan vatandaşlarımız için yapı kayıt belgesi bedellerinin en son yatırılabileceği tarih 30 Haziran 2019'dur.Vatandaşlarımızın bu tarihe kadar gerçekleştireceği ödemelerle ile ilgili yoğunluk yaşamamaları için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 29 Haziran Cumartesi ve 30 Haziran Pazar günleri 10.00-16.30 saatleri arasında 81 ilde yeterli sayıda şube ile İmar Barışı ödemelerini almaya devam edeceklerdir. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın 29 Haziran Cumartesi ve 30 Haziran Pazar günleri 10.00-16.30 saatleri arasında açık olacak şubeleri www.ziraatbank.com.tr, www.halkbank.com.tr ve www.vakifbank.com.tr  internet sitelerinden öğrenilebilecektir.

İmar Barışı ödemeleri 30 Haziran 2019 Pazar günü saat 23.59'a kadar Ziraat Bankası ATM'lerinden, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank internet şubelerinden, Ziraat Bankası ve Vakıfbank mobil uygulamalarından da yapılabilecektir."

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