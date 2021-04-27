İmarlı arsaya ev yapımında gerekli resmi prosedürler, belediye harçları neler?

İmarlı arsaya ev yaparken yerine getirilmesi gereken prosedürler nelerdir, hangi kurumdan hangi evraklar alınmalıdır? İmarlı ev/villa yapımı esnasında belediyeye hangi ücretler ödenir, en yüksek kalem nedir?

Özellikle pandemiyle birlikte bağ bahçeye, müstakil yapılara, villalara ilgide ciddi bir artış yaşanıyor. Peki imarlı arsaya ev yapma aşamasında yerine getirilmesi gereken prosedürler neler dir, hangi kurumdan hangi evraklar alınmalı dır?

İmarlı ev/villa yapımı esnasında belediyeye hangi ücretler ödenir, en yüksek kalem nedir?

Belediye harçları nedir, miktarı nedir?

Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

İşte adım adım imarlı arsaya ev yapımında gerekli resmi prosedürler:

1-MİMARİ PROJENİN HAZIRLANMASI

İlk iş evin mimari projesini çizdiriyorsunuz. Mimari projeniz elektrik, doğalgaz ve su tesisat projeleri ile ev planı ve statik proje içermelidir. Ardından bunu onay için ilgili ilçe belediyeye veriyorsunuz. Mimari proje onay süreci en az 3 ay sürüyor.

2-ARSA APLİKASYONU

Mimari projenin onay süreci devam ederken, bir harita firmasına başvurup, arsanız için aplikasyon yaptırıyorsunuz ve bunun resmi belgesini alıyorsunuz.

3-ÇAP ÇIKARIYORSUNUZ

Evi arsanın istediğiniz herhangi bir yerine yapamazsınız. Hangi bölgenin uygun olduğunu belediye belirliyor. Belediyeye başvurup, çap çıkartıyorsunuz. Çap arsa içerisinde evi yaptırabileceğininiz bölgeyi gösteren resmi krokidir. Evi bu bölgenin dışında bir yere yapamazsınız.

4-YOL KOTU BAŞVURUSU

Yine ilgili ilçe belediyeye yol kotu başvurusu yapıyorsunuz. Belediye görevlileri gelip, ölçüm yapıyor ve evinizin temel yüksekliğine dair kotu belirliyor.

5-NUMARATAJ BAŞVURUSU

Bu kez bağlı olduğunuz il/büyükşehir belediyeye, elinizdeki mimari proje ile numarataj başvurusunda bulunuyor ve yapınızın sokak numarasını alıyorsunuz.

6-SU BAŞVURUSU

İlgili su ve kanalizasyon işleri müdürlüğüne başvurup (Ankara’da ASKİ), kanal katılım payı belgesi alıyorsunuz. Çok önemli bir belge. Bu olmadan ruhsat alamıyorsunuz.

7-YOL VE İMAR HARÇLARINI YATIRIYORSUNUZ

İlk başta çizdirip, onay için belediyeye sunduğunuz mimari proje onaylanınca yol ve imar harçlarını yatırıyorsunuz. Yine ilçe belediyeye yapılıyor bu ödemeler.

KÖŞE BAŞI VE PARK KARŞISI İSENİZ YANDINIZ!

Resmi prosedürlerde için en ağır faturayı yol katılım payı oluşturur. Hele arsanız köşe başı ve park karşısında ise yandınız. Yol katılım payı katlanır. (Örneğin Ankara Gölbaşı’nda 85 metre yol cepheli bir arsaya ev yaparken, yol katılım payı 50 bin TL’yi rahat buluyor. Bu arsa karşısında üstüne bir de park varsa, bu ücret iki katına çıkıyor. )

8-YAPI DENETİM FİRMASI ATANMASI

Mimari projenizin onaylandığı hafta sistem size otomatik olarak yapı denetim firması atar. Yapı denetim firmasını ilk 14 günde geçerli bir mazeret sunarak değiştirebilirsiniz aksi halde değiştiremezsiniz. Ücreti devlet belirler, ödemeyi devlete yaparsınız, devlette firmaya. Pazarlık şansınız yoktur.

9-İNŞAAT RUHSATI BAŞVURUSU

Mimari projeniz onaylandıktan sonra inşaat ruhsatı için ilçe belediyeye başvuruyorsunuz. Ruhsat maksimum 7 günde çıkıyor. Ruhsatla inşaata başlayabilirsin izni almış oluyorsunuz.

İNŞAAT PROSEDÜRLERİ

Mimari proje, aplikasyon, çap, başvurular, harçlar, katılım payları ile ilgili prosedürlerin ardından inşaat ruhsatını aldınız, hemen kazmayı vuramıyorsunuz. İnşaat prosedürlerini de yerine getirip, bu resmi evrakları da belediyeye sunmanız gerekiyor.

10-ELEKTRİK PROJESİ ÇİZİMİ

Evin elektrik aboneliği için bir proje firması ile anlaşıp, bu projeyi çizdirmeniz gerekiyor.

11-ŞANTİYE ŞEFİ ŞARTI

Resmi olarak, inşaat mühendisi veya mimar olan bir şantiye şefi ayarlamış olmalısınız, bunun evrakı isteniyor.

12- MÜTEAHHİTLİK BELGESİ OLAN BİRİ

Elinde resmi müteahhitlik belgesi olan biriyle anlaşmış olmalısınız. Veya kendiniz Çevre Bakanlığı’ndan geçici müteahhitlik belgesi alabilirsiniz.

13-EV YERİ APLİKASYONU

Daha önce arsa aplikasyonu yaptırmıştık. Yine resmi bir haritacı ile anlaşıp bu kez de ev yerinin aplikasyonunu yaptırıyoruz, kotunu işaretlettiriyoruz.

14-HARFİYAT İZNİ

Bulunduğunuz yerdeki il/büyükşehir belediyesine başvurup, hafriyat izni çıkartıyorsunuz. Bu çok önemli, yapmazsan su aboneliği başvurusunda bulunamazsın çünkü bu belge istenir sizden.

15-YER TESLİM TUTANAĞI

Yapı denetim firması, yer teslim tutanağını hazırlayıp ilçe belediyeye verip onay çıkartıyor. Artık inşaata başlanabilir, temel kazmaya geçilebilir.

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