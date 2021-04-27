İmarlı arsaya ev yapımında gerekli resmi prosedürler, belediye harçları neler?

Özellikle pandemiyle birlikte bağ bahçeye, müstakil yapılara, villalara ilgide ciddi bir artış yaşanıyor. Peki imarlı arsaya ev yapma aşamasında yerine getirilmesi gereken prosedürler nelerdir, hangi kurumdan hangi evraklar alınmalıdır?
İmarlı ev/villa yapımı esnasında belediyeye hangi ücretler ödenir, en yüksek kalem nedir?
Belediye harçları nedir, miktarı nedir?
Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik.
İşte adım adım imarlı arsaya ev yapımında gerekli resmi prosedürler:
1-MİMARİ PROJENİN HAZIRLANMASI
İlk iş evin mimari projesini çizdiriyorsunuz. Mimari projeniz elektrik, doğalgaz ve su tesisat projeleri ile ev planı ve statik proje içermelidir. Ardından bunu onay için ilgili ilçe belediyeye veriyorsunuz. Mimari proje onay süreci en az 3 ay sürüyor.
2-ARSA APLİKASYONU
Mimari projenin onay süreci devam ederken, bir harita firmasına başvurup, arsanız için aplikasyon yaptırıyorsunuz ve bunun resmi belgesini alıyorsunuz.
3-ÇAP ÇIKARIYORSUNUZ
Evi arsanın istediğiniz herhangi bir yerine yapamazsınız. Hangi bölgenin uygun olduğunu belediye belirliyor. Belediyeye başvurup, çap çıkartıyorsunuz. Çap arsa içerisinde evi yaptırabileceğininiz bölgeyi gösteren resmi krokidir. Evi bu bölgenin dışında bir yere yapamazsınız.
4-YOL KOTU BAŞVURUSU
Yine ilgili ilçe belediyeye yol kotu başvurusu yapıyorsunuz. Belediye görevlileri gelip, ölçüm yapıyor ve evinizin temel yüksekliğine dair kotu belirliyor.
5-NUMARATAJ BAŞVURUSU
Bu kez bağlı olduğunuz il/büyükşehir belediyeye, elinizdeki mimari proje ile numarataj başvurusunda bulunuyor ve yapınızın sokak numarasını alıyorsunuz.
6-SU BAŞVURUSU
İlgili su ve kanalizasyon işleri müdürlüğüne başvurup (Ankara’da ASKİ), kanal katılım payı belgesi alıyorsunuz. Çok önemli bir belge. Bu olmadan ruhsat alamıyorsunuz.
7-YOL VE İMAR HARÇLARINI YATIRIYORSUNUZ
İlk başta çizdirip, onay için belediyeye sunduğunuz mimari proje onaylanınca yol ve imar harçlarını yatırıyorsunuz. Yine ilçe belediyeye yapılıyor bu ödemeler.
KÖŞE BAŞI VE PARK KARŞISI İSENİZ YANDINIZ!
Resmi prosedürlerde için en ağır faturayı yol katılım payı oluşturur. Hele arsanız köşe başı ve park karşısında ise yandınız. Yol katılım payı katlanır. (Örneğin Ankara Gölbaşı’nda 85 metre yol cepheli bir arsaya ev yaparken, yol katılım payı 50 bin TL’yi rahat buluyor. Bu arsa karşısında üstüne bir de park varsa, bu ücret iki katına çıkıyor. )
8-YAPI DENETİM FİRMASI ATANMASI
Mimari projenizin onaylandığı hafta sistem size otomatik olarak yapı denetim firması atar. Yapı denetim firmasını ilk 14 günde geçerli bir mazeret sunarak değiştirebilirsiniz aksi halde değiştiremezsiniz. Ücreti devlet belirler, ödemeyi devlete yaparsınız, devlette firmaya. Pazarlık şansınız yoktur.
9-İNŞAAT RUHSATI BAŞVURUSU
Mimari projeniz onaylandıktan sonra inşaat ruhsatı için ilçe belediyeye başvuruyorsunuz. Ruhsat maksimum 7 günde çıkıyor. Ruhsatla inşaata başlayabilirsin izni almış oluyorsunuz.
İNŞAAT PROSEDÜRLERİ
Mimari proje, aplikasyon, çap, başvurular, harçlar, katılım payları ile ilgili prosedürlerin ardından inşaat ruhsatını aldınız, hemen kazmayı vuramıyorsunuz. İnşaat prosedürlerini de yerine getirip, bu resmi evrakları da belediyeye sunmanız gerekiyor.
10-ELEKTRİK PROJESİ ÇİZİMİ
Evin elektrik aboneliği için bir proje firması ile anlaşıp, bu projeyi çizdirmeniz gerekiyor.
11-ŞANTİYE ŞEFİ ŞARTI
Resmi olarak, inşaat mühendisi veya mimar olan bir şantiye şefi ayarlamış olmalısınız, bunun evrakı isteniyor.
12- MÜTEAHHİTLİK BELGESİ OLAN BİRİ
Elinde resmi müteahhitlik belgesi olan biriyle anlaşmış olmalısınız. Veya kendiniz Çevre Bakanlığı’ndan geçici müteahhitlik belgesi alabilirsiniz.
13-EV YERİ APLİKASYONU
Daha önce arsa aplikasyonu yaptırmıştık. Yine resmi bir haritacı ile anlaşıp bu kez de ev yerinin aplikasyonunu yaptırıyoruz, kotunu işaretlettiriyoruz.
14-HARFİYAT İZNİ
Bulunduğunuz yerdeki il/büyükşehir belediyesine başvurup, hafriyat izni çıkartıyorsunuz. Bu çok önemli, yapmazsan su aboneliği başvurusunda bulunamazsın çünkü bu belge istenir sizden.
15-YER TESLİM TUTANAĞI
Yapı denetim firması, yer teslim tutanağını hazırlayıp ilçe belediyeye verip onay çıkartıyor. Artık inşaata başlanabilir, temel kazmaya geçilebilir.
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