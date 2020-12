İmdadına Çözüm Merkezi yetişti

Mamak Bahçeler Üstü mahallesinde tek başına yaşayan Hatice Doğanlı’nın (63) iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kapı kolu bozulunca imdadına Mamak Belediyesi yetişti.

Kapısı kapanmayan yaşlı kadın önce komşularından yardım istedi. Komşuları ‘Kısıtlama Ceza Yeriz’ deyince ne yapacağını bilemeyen yaşlı kadın Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi’ni (444 0 149) arayarak yardım istedi. Kadının talebi üzerine Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Çözüm Merkezi tarafından adrese yönlendirildi. Ekipler tarafından kapı kolu yapılan yaşlı kadının mutluluğu yüzüne yansıdı.

Ahmet amcanın, Ayşe teyzenin derdi bizim derdimiz

Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi’nin vatandaşların imdadına koştuğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Biz göreve geldiğimizde sadece yapacağımız hizmetlerle değil, yönetim anlayışımız ile de bu şehrin emini olacağız inşallah demiştik. Bu şehrin her şeyinden sorumluyuz. Yatırımlarımızı hayata geçirirken, birçok yeni projemizle halkımızın huzuruna çıkıyoruz. Ama her ne kadar büyük projeler yapsak da, halkımızın gönüllerine girmediğimiz müddetçe mahallelerimizi altınla kaplasak da kıymeti olmaz. Onun için hedefimiz gönül belediyeciliği ile sizin huzurunuza gelip problemleri mahallinde çözmek. Ahmet amcanın, Ayşe teyzenin derdi nedir diye yanınıza geliyoruz. Mahalle muhtarlarımızla istişareler yapıyoruz. Sorunları en kısa zamanda çözüyoruz inşallah. 444 0 149 numaralı Çözüm Merkezimiz ile hemşehrilerimizin hemen yanı başındayız. Çözüm merkezimizin 7/24 esasıyla hizmet vereceğinin ve yaşlı vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının anında giderileceğinin bilinmesini istiyoruz” dedi.