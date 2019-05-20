IMF Başkanı'ndan ticaret savaşları uyarısı

IMF Başkanı Christine Lagarde, ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının küresel riskleri tetiklediğini söyledi.

Taşkent ziyaretinde konuşan IMF Başkanı Christine Lagarde, "ABD ve Çin arasındaki ticarette gerilimin aşağı yönlü riskler yarattığı ortada. Eğer bu gerilimler çözülmez ise, riskin büyüyeceği açık" dedi.

GLOBAL BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRMÜŞTÜ

IMF, geçtiğimiz ay global büyüme için tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e indirmişti.

Lagarde konuşmasında global ekonominin 2019 sonuna doğru ve 2020'de toparlanmasını beklediklerini de vurguladı.