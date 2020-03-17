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IMF, koronavirüse karşı 1 trilyon dolar hazırladı

IMF, 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıkladı.
IMF, koronavirüse karşı 1 trilyon dolar hazırladı

Çin'den başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle ölümlerin artması sonucu insanlar endişe ve korku içinde yaşam mücadelesi veriyor.

1 TRİLYON DOLAR HAZIRLANDI

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıkladı.

IMF'nin internet sitesinde bir yazısı yayınlanan Georgieva, "IMF olarak, 1 trilyon dolarlık kredilendirme potensiyelimizi üyelerimiz için hazır bekletiyoruz." dedi.

İlk adımda, acil yardım mekanizması kapsamında 50 milyar dolarlık kaynağı hemen kullandıracak durumda olduklarını vurgulayan Georgieva, "Bunun 10 milyar dolarlık bölümünü düşük gelirli üyelerimize faizsiz kullandırabileceğiz." dedi.

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