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IMF: Lübnan'da ekonomik reformların uygulanması için hükümetin kurulması gerekli

Uluslararası Para Fonu (IMF), Lübnan'da hükümetin kurulmasının, ekonomik reformlar ve uluslararası destek için gerekli olduğunu açıkladı.
IMF: Lübnan'da ekonomik reformların uygulanması için hükümetin kurulması gerekli

IMF Sözcüsü Gerry Rice düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, ülkede hükümetin Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de yaşanan patlamanın ardından istifa etmesi ve siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yeniden kurulamamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rice, ülkeyi mali krizden kurtaracak ekonomik reformların uygulanması için yeni Lübnan hükümetinin biran evvel kurulmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Lübnanlı siyasetçilerin, ülkeyi çöküşün eşiğine getiren yolsuzluk ve israfla mücadele etmesi gerektiğini belirten Rice, "Yabancı bağışçı ülkeler, (hükümet kurulmadan) borç batağına batmış olan Lübnan'a yardım eli uzatmayacak." dedi.

Lübnan'ın karşı karşıya olduğu zorlukların her zamankinden büyük olduğunu ve bir reform programına ihtiyaç duyulduğunu aktaran Rice, IMF'nin halihazırda Lübnan'la bir program üzerinde görüşme yapmadığını ancak Maliye Bakanlığı ile devlete bağlı bazı oluşumlara teknik destek verdiğini kaydetti.

Ülkedeki ekonomik ve siyasi durum
Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybederek farklı fiyatlardan işlem görüyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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