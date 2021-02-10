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IMF Rusya ekonomisi için bu yıl yüzde 3'lük büyüme tahmininde bulundu

IMF, Rusya ekonomisinin toparlanmasının 2021'in ortalarına doğru hızlanmasının beklendiğini belirterek, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 3 büyüyeceği tahmininde bulundu.
IMF Rusya ekonomisi için bu yıl yüzde 3'lük büyüme tahmininde bulundu

Uluslararası Para Fonundan (IMF) yapılan açıklamada, Rusya'ya ilişkin 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı bildirildi.

Rusya'nın Kovid-19 krizine düşük büyümeye rağmen güçlü politika çerçevesiyle girdiğine işaret edilen açıklamada, salgının yayılmasını kontrol altına almaya yönelik tedbirlerin ve küresel petrol piyasasındaki aksamaların 2020'nin ilk yarısında önemli bir ekonomik daralmayı tetiklediği kaydedildi.

Açıklamada, geçen yıl yüzde 3,1 oranında küçülen Rus ekonomisinin diğer birçok gelişmekte olan ekonomiden daha dirençli olduğunu kanıtladığı ifade edildi.

Etkili aşı uygulaması "anahtar" nitelikte
Rus yetkililerin krize güçlü ve koordineli mali, parasal ve makro ihtiyati bir yanıt vermek için geniş politika alanından yararlandığı aktarılan açıklamada, politika faizinin 200 baz puan indirilerek yüzde 4,25 gibi rekor düşük seviyeye çekildiği, bankalara likidite desteği sağlandığı, sermaye tamponlarının gevşetildiği, bankalara kredi sınıflandırılması ve provizyonu konusunda yasal yükümlülükler verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, jeopolitik gerilimlerle birleşen düşük petrol fiyatlarının döviz kurunun değer kaybetmesine ve enflasyonda bir miktar artışa neden olduğuna işaret edilerek, cari işlemler fazlasının düşük petrol fiyatları ve zayıf petrol talebi nedeniyle daraldığı kaydedildi.

Devam eden ekonomik toparlanmanın 2021'in ortalarına doğru hızlanacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, görünümün önemli belirsizliklere tabi olduğu, jeopolitik risklerin de görünümü gölgelediği, etkili bir aşı uygulamasının "anahtar" nitelikte olduğu vurgulandı.

Faiz oranını düşürme çağrısı
Ekonomik durum kırılgan olduğu sürece yetkililerin tetikte olmaya ve gerekirse desteği genişletmeye hazır olmaya çağırıldığı açıklamada, aşağı yönlü risklerin ortaya çıkarması halinde Rusya'nın daha güçlü destek sağlamak için önemli mali alanını kullanması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Rusya Merkez Bankasının enflasyonun 2021'de hedefin altına düşmesini önlemek için gelecek aylarda faizleri düşürmesi gerektiğine ve 50 baz puanlık indirimin gerekli olduğuna işaret edildi.

Rusya ekonomisine ilişkin ekonomik tahminlere de yer verilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 3, 2022'de yüzde 3,9, 2023'te yüzde 2,1, 2024'te yüzde 1,8, 2025'te yüzde 1,8 ve 2026'da yüzde 1,8 büyüyeceği öngörüldü.

4. madde konsültasyonu nedir?
IMF'nin kuruluş anlaşmasına göre, her üye ülkenin 4. Madde Konsültasyon Çalışması çerçevesinde düzenli denetlenmesi gerekiyor.

IMF, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla her üyenin ekonomik gelişmelerine ilişkin (genellikle yılda bir kez) ayrıntılı gözden geçirme çalışmalarında bulunuyor.

Söz konusu çalışmalar, IMF Kuruluş Anlaşması'nın 4. maddesi kapsamında gerçekleştirildiğinden "Madde 4 Görüşmeleri" olarak isimlendiriliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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