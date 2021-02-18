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IMF Türkiye Masası Şefi McGettigan: Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da düşürecektir

IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan, "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir." dedi.
IMF Türkiye Masası Şefi McGettigan: Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da düşürecektir

IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan, "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir." dedi.

Gettigan, "Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson da "Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Kelmanson, "Mali sektöre, finansa, iş gücü piyasası ve şirketler kesimine yönelik hedef odaklı yapısal reformlar salgının olası uzun vadeli etkilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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