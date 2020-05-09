IMF'den küresel ekonomi uyarısı

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomi tahminlerinin daha da düşürebileceğini söyledi.

Avrupa Üniversitesi Enstitüsü'nün internet üzerinden düzenlenen bir etkinliğe katılan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, son ekonomik verilerin IMF'nin zaten kötümser olan 2020'de yüzde 3'lük küçülme tahmininden daha kötü olduğunu belirtti.

Georgieva "Yakın vadede tıbbi çözümler gözükmediğinden, maalesef bazı ekonomiler için daha kötü senaryolar yaşanabilir. Bu virüsün davranışı konusundaki bilinmeyenler, tahminler için ufku karartıyor" dedi.

"YOKSUL ÜLKELER DAHA YÜKSEK RİSK ALTINDA"

Georgieva korumacı ekonomilere dönüşün, kritik bir dönemde ekonomik toparlanmayı zayıflatabileceği uyarısı yaptı. Georgieva IMF’nin yardım isteyen 103 ülkeden 50’sine acil fon sağladığını belirtti.

Georgieva, yoksul ülkelerdeki ölü sayısının zengin ülkelere kıyasla daha az olmasına rağmen, ülke dışında çalışanların yolladığı para ve hammadde fiyatlarındaki sert düşüşlerin yoksul ülkeleri yüksek risk altına soktuğunu vurguladı.

ABD VE ÇİN'E 'TİCARET SAVAŞI' UYARISI

Georgieva ayrıca ABD ile Çin'e koronavirüs salgınında ekonomik toparlanmayı zayıflatabilecek bir ticaret savaşını alevlendirmeme uyarısında bulundu.

IMF'nin küresel ekonomideki yüzde 3’lük daralma tahmini 1930'ların Büyük Bunalımı'ndan bu yana en sert düşüşü. IMF, 2021’de ekonominin kısmen toparlanacağını tahmin etmekle birlikte salgına bağlı olarak sonuçların çok daha kötü olabileceği uyarısında da bulunmuştu.