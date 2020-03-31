  • BIST 89.613
  • Altın 342,722
  • Dolar 6,5955
  • Euro 7,2585
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 6 °C
»

IMF'den Türkiye açıklaması: Bizden yardım istemedi

IMF Avrupa Departmanı Direktörü Thomsen, "Rusya ve Türkiye hariç, Orta ve Doğu Avrupa'daki AB dışı gelişmekte olan 9 ekonominin çoğu IMF'nin hızlı finansman desteği kapsamında, acil yardım başvurusunda bulundu" dedi.
IMF'den Türkiye açıklaması: Bizden yardım istemedi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Rusya ve Türkiye hariç, Orta ve Doğu Avrupa'daki AB dışı gelişmekte olan 9 ekonominin çoğunun IMF'nin hızlı finansman desteği kapsamında, acil yardım başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Thomsen, Avrupa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi ve IMF'nin müdahalesine ilişkin bir blog yazısı kaleme aldı.

Kovid-19'un Avrupa'yı sert bir şekilde vurduğuna dikkati çeken Thomsen, krizin ne kadar süreceği bilinmese de ağır bir ekonomik etkisinin olacağını aktardı.

Thomsen, Avrupa'nın büyük ekonomilerinde, ekonomik çıktının yaklaşık 3'te birini oluşturan, zorunlu olmayan hizmetlerin durdurulduğuna işaret ederek, "Bu sektörlerin kapalı kaldığı her ay, yıllık GSYH'de yüzde 3'lük bir düşüş anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu. 

"Avrupa'da derin bir resesyon bu yıl kaçınılmaz "
Avrupa'da derin bir resesyonun bu yıl kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Thomsen, bölgedeki tüm ülkelerin krize agresif bir yanıt vermesi gerektiğini ancak müdahalenin kapsamının Avrupa genelinde farklılık gösterdiğini kaydetti.

Thomsen, Avrupa Merkez Bankası'nın büyük çaplı müdahaleleri ve Avrupalı liderlerin Avrupa İstikrar Mekanizması'na yaptığı "ulusal mali çabalara destek sağlama" çağrısının, kamu borcu yüksek ülkelere, krize yanıt verebilmeleri için gerekli mali alanı sağlamak açısından önemli olduğunu vurguladı.

IMF yardımına ihtiyaç duyan gelişmekte olan ekonomilere de değinen Thomsen, "Rusya ve Türkiye hariç, Orta ve Doğu Avrupa'daki AB üyesi olmayan gelişmekte olan 9 ekonominin çoğu IMF'nin hızlı finansman desteği kapsamında acil yardım başvurusunda bulundu." ifadelerini kullandı.

Thomsen, Kovid-19 krizi kaynaklı baskılara karşı IMF'nin yaklaşık 50 milyar dolarlık acil durum programlarından yararlanmak isteyen 70'ten fazla üye ülke olduğunu da bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarım Kredi'den 2 ay faizsiz erteleme28 Mart 2020 Cumartesi 12:03
  • Benzine 13 kuruş zam yapıldı27 Mart 2020 Cuma 16:33
  • Çiftçilere bugünden itibaren yaklaşık 2 milyar lira destek ödemesi yapılacak27 Mart 2020 Cuma 15:16
  • KOBİ alacakları devlet garantisinde27 Mart 2020 Cuma 12:08
  • Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 40 bin çiftçiye avans ile küspe istihkak bedellerinin ödemesi erken yapılacak27 Mart 2020 Cuma 10:53
  • TBB'den yeni kredi açıklaması27 Mart 2020 Cuma 10:20
  • Bakan açıkladı: Ödemesi yarın başlıyor26 Mart 2020 Perşembe 14:03
  • Son gün 30 mart: 14 bin içi alımı yapılacak İŞKUR üzerinden26 Mart 2020 Perşembe 12:14
  • Marketler için tavsiye karar: Çalışma saatleri 10.00-20.00 arası olsun26 Mart 2020 Perşembe 12:01
  • Dolarda ilk rakamlar26 Mart 2020 Perşembe 10:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti