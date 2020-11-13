  • BIST 1.292
  • Altın 461,019
  • Dolar 7,6114
  • Euro 9,0040
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
» »

İnanılmaz anlar! Saniyelerle kurtuldu

İnanılmaz anlar! Saniyelerle kurtuldu
Çorum’da kaydedilen görüntüde halk otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, genç bir kadın 2 aracın arasında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ekim ayında olan kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerini internet sitesinden paylaştı.

Çorum’da kaydedilen görüntülerden birinde, halk otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, genç bir kadın 2 aracın arasında kalmaktan saniyeler ile kurtuluyor.

2 araçta maddi hasar meydana gelen kazada, genç kadının yaşadığı panik, görüntülere yansıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
İnanılmaz anlar! Saniyelerle kurtuldu
İnanılmaz anlar! Saniyelerle kurtuldu
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk aşı uygulaması, Rektör Özkan'a
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk aşı uygulaması, Rektör Özkan'a
MSB: Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi
MSB: Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi
Bakanlıktan, çürük elmaların meyve suyu yapılacağı iddiasıyla ilgili inceleme
Bakanlıktan, çürük elmaların meyve suyu yapılacağı iddiasıyla ilgili inceleme
Ankara'da freni boşalan belediye otobüsünün apartmana çarpması kamerada
Ankara'da freni boşalan belediye otobüsünün apartmana çarpması kamerada
Havai fişek fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Havai fişek fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Son Eklenen Videolar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak
Ticaret Bakanı Pekcan: 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mızı başlatıyoruz
Ticaret Bakanı Pekcan: 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mızı başlatıyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler
Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu 
Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu 
Ağır hasarlı Torbalı Belediye binasında deprem anı
Ağır hasarlı Torbalı Belediye binasında deprem anı
16 yaşındaki motosikletli gencin feci ölümü
16 yaşındaki motosikletli gencin feci ölümü
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti