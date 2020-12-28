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İnce: CHP'deki skandalları 3 günde bire düşürdü arkadaşlar

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP’de yaşanan taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili olarak, “Ben CHP’de haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim. Ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin” dedi.
İnce: CHP'deki skandalları 3 günde bire düşürdü arkadaşlar

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, Düzce’de, Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak’ta esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Esnaf gezisi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, muhalefeti eleştirdi. İnce, “Muhalefet kendi halinden memnun. Muhalefetin de Türkiye’de iktidar olma gibi bir derdi yok. Muhalefette özgüven eksikliği var. Kendine güvenmeyip dostlarla iktidara gelinmez. Önce kendine güvenerek yola çıkacaksın. Bizim hedefimiz 50+1 almak. 50+1’i hedefleyerek yola çıkacağız. Bir 15-20 gün ara vermiştik. Şimdi tekrar Düzce’den başlıyoruz. Bugün 48’inci vilayeti gezmiş olduk. Kısa sürede 81 vilayeti tamamlayacağız” dedi.

TECAVÜZ VE TACİZ SKANDALLARINI DEĞERLENDİRDİ

İnce, CHP’de son dönemde yaşanan tecavüz ve taciz skandallarıyla ilgili olarak ise, “Ben CHP’de haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim. Ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin” dedi.

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