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İnce konuştu

Gazeteci Rahmi Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüşen ismin Muharrem İnce olduğunu açıkladı.
İnce konuştu

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP'li ismin Muharrem İnce olduğunu açıkladı. Bu açıklamaya Muharrem İnce'den yanıt gecikmedi. Twitter'dan açıklama yapan İnce, "Yargıda hesaplaşacağız" dedi.

İnce sözlerine şöyle devam etti: 

Daha ilk günden Rahmi Turan’ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim.

 

Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım.

'YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ'

İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır. Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle ve kaynağım dediği saray soytarısıyla mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız.

Bu iş elbette sadece yargıyla sınırlı kalmayacaktır. Siyaseten bu operasyonun parçası olan ve Cumhurbaşkanlığı seçim akşamından bu yana şahsıma yönelik kampanya yürütenlerle de hesaplaşmamız kamuoyunun huzurunda devam edecektir. Şundan herkes emin olsun ki kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır.

'SİYASİ BİR KONU OLMANIN ÖTESİNE GEÇTİ'

Ben kendimin ne olduğunu biliyorum. Madem ismimi ortaya attınız elinizdeki belgeleri de tüm Türkiye ile paylaşmanızı bekliyorum. Bu konu artık benim için siyasi bir konu olmanın çok ötesine geçmiş bulunmaktadır.

 

CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Bu konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya da taraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir.

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