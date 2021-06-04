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İncesu Barajı, milli ekonomiye yılda 7,5 milyon lira katkı sağlayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Çorum'un Osmancık ilçesine inşa edilen İncesu Barajı'nın tamamlanmasıyla milli ekonomiye yılda 7 milyon 500 bin lira katkı sağlaması hedefleniyor.
İncesu Barajı, milli ekonomiye yılda 7,5 milyon lira katkı sağlayacak

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, İncesu Barajı'nın 3,62 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Barajın sulama amaçlı kullanımı için inşa çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Yıldız, "Projenin yüzde 70'lik kısmı tamamlanmış olup, 28 bin 616 metrelik sulama hattının 21 bin 612 metresi döşenmiştir. Projenin tamamının bitirilmesi ile 9 bin 750 dekar tarım alanı sulamaya açılacak. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 7 milyon 500 bin Türk Lirası katkı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

DSİ'nin mümbit toprakları su ile buluşturmaya devam ettiğinin altını çizen Yıldız, şunları kaydetti:

"DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Çorum ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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