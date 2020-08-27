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İnci Anne’nin çağrısına kayıtsız kalınmadı

Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut Eryaman’da bir firmaya ait kullanılmayan arazide kendi imkanlarıyla barınak kuran 61 yaşındaki İnci Aksoyoğlu’nun (İnci Anne) çağrısına kayıtsız kalmadı. 
İnci Anne’nin çağrısına kayıtsız kalınmadı

Etimesgut Eryaman’da barınak kurarak sokak hayvanlarına bakan 61 yaşındaki İnci Aksoyoğlu (İnci Anne), arazi sahibinin araziyi boşaltmalarını istemesi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan destek istedi. İnci Annenin çağrısına kulak veren Başkan Yavaş, sokak hayvanlarının Keçiören Yakacık’taki yeni yuvalarına taşınması ve her türlü desteğin verilmesi için talimat verdi.

CAN DOSTLARIN YANINDA BİR BÜYÜKŞEHİR

Duyarlı hayvanseverlerin talepleri doğrultusunda ortak çözüm projeleri üreterek hayvan hakları konusunda çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla yoğun bir mesai harcıyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içinde Eryaman’da bulunan sokak hayvanlarını Keçiören Yakacık’ta bulunan ormanlık alana taşımaya başladı.

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BARINMADAN AŞILAMAYA KADAR İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

İnci Annenin beslediği sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşaması için aşılamadan kısırlaştırmaya, mamadan barınma desteğine kadar imkanlar ölçüsünde her türlü talebi karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şener, şu bilgileri verdi:
“Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatı doğrultusunda Eryaman bölgesinde 500’e yakın köpeğe ev sahipliği yapan İnci Annenin çağrısı üzerine harekete geçtik. Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bize gösterilen yerin ayarlanmasını ve gerekli tamiratları yaptık. 8 bin 400 metrekarelik yeni araziyi tel örgüyle çevirdik. Köpekleri eski yerlerinden alarak yeni yerlerine taşımaya devam ediyoruz. Eksik kulübeleri de tamamlıyoruz.” 

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İNCİ ANNE’DEN MANSUR YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

17 yıldır zor şartlarda sokak hayvanlarının bakımını sürdürdüğünü söyleyen İnci Aksoyoğlu (İnci Anne), yaptığı çağrıya Başkan Yavaş’ın duyarsız kalmaması nedeniyle şu sözlerle teşekkür etti:
“Sokak canlarını hayata döndürmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi, ne zaman istesem kısırlaştırma işlemini yapıyor, mama desteğinde bulunuyor. Eski arazi bir firmaya aitti ve sahibi bu araziyi sattı. Biz de maalesef barınaksız kaldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş sesimizi duydu ve imdadımıza yetişti. Bize yer tahsis edildi. Mansur Başkan’ın bu hizmeti bizi çok memnun etti. Köpeklerimiz açıkta kalmadı. Ekipler seferber oldular. Emeği geçen herkese hayvanseverler adına teşekkür ediyorum.” 

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