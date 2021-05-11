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İnci kefalinin göç yolculuğu başladı

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin, üremek için tercih ettiği nehirlere zorlu göç yolculuğu başladı. Balıkların, engelleri zıplayarak aşmasıyla ortaya çıkan görsel şölen ve martıların onları avlama çabası ilgiyle izleniyor. 
İnci kefalinin göç yolculuğu başladı

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan inci kefalleri, üremek için de tatlı sulara göç ediyor. Suyun akışının tersine doğru yüzen inci kefalinin üremek için başlattığı yolculuklar, Van Gölü'ne akan tüm tatlı sularda gerçekleştiyor. Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üreme dönemlerinde av yasağı bulunan inci kefalleri, Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek, görsel şölen sunuyor. Yaklaşık 15 bin insana da geçim kaynağı olan inci kefallerinin bu görsel şöleni, her yıl binlerce kişi tarafından da ilgiyle izleniyor. Balıkların muhteşem göçünün en güzel izlendiği Deli Çay'da pandemi nedeniyle gelen vatandaşların sayısı da azaldı.

İnci kefallerinin görsel şöleni fotoğrafçılar tarafından ölümsüzleştiriliyor. Erciş'te 25 yıldır fotoğrafçılık yapan Ferze Coşar, bu yılda tüm görkemiyle inci kefallerinin göçünün başladığını belirterek, "Ben 25 yıldır bu alanda fotoğraf çekiyorum. Kısıtlama nedeniyle şu anda ziyaretçi gelemiyor. Bende burada çektiğim fotoğrafları sosyal medya hesaplarımdan paylaşarak insanların bu muhteşem görsel şovu görmelerini sağlıyorum" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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