İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor

Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu ilgi görüyor.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da zorlu bir yolculuğa çıkıyor.

Gölün tuzlu ve sodalı suyundan nehirlerdeki tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan milyonlarca inci kefalinin yolculuğunu görmek isteyen birçok kişi bu göçün gözlemlendiği noktalara geliyor.

İnci kefali izleme ve gözetleme noktalarından Erciş ilçesindeki balık bendi mesire alanının yakınından geçen Deli Çayı'na gelen ziyaretçiler, suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışan balıkların eşsiz yolculuğuna tanık oluyor.

Göç sırasında martıların balıkları avlama çabası da ilgiyle izleniyor.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, yaptığı açıklamada, inci kefalinin endemik balık türü olduğunu belirterek, "İnci kefali yaşamını Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında devam ettiriyor fakat üremek için tatlı sulara ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle her yıl üreme dönemi olan nisan ve temmuz ayları geldiğinde inci kefalleri Van Gölü'ne dökülen akarsulara sürüler halinde göç ediyor." dedi.

Akkuş, inci kefalinin gelecek nesillere aktarılması için korunması gerektiğine de vurgu yaptı.