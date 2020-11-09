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İncir işletmesi önünde park kavgası: 1 ölü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, incir işletmesi önüne park ettiği otomobilinde arkadaşlarıyla alkol alan Gökhan Karagözoğlu (34), işletme yetkilisi Ekrem K. tarafından çıkan tartışmada tabancayla vurularak, öldürüldü. Jandarma Ekrem K.'yi gözaltına aldı.
İncir işletmesi önünde park kavgası: 1 ölü

Olay, dün 22.00 sıralarında Nazilli ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'ndeki incir işletmesi önünde meydana geldi. İddiaya göre Gökhan Karagözoğlu ile 2 arkadaşı, park ettikleri otomobilde alkol almaya başladı. Bir süre sonra işletmenin yetkilisi Ekrem K., girişi kapattıkları için Karagözoğlu'ndan aracı çekmelerini istedi. Karagözoğlu ve arkadaşları ile Ekrem K., arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ekrem K., belindeki tabancasını çıkarıp, Karagözoğlu'na ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan Karagözoğlu, arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karagözoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayın ardından Ekrem K.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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