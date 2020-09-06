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İnciraltı Kent Ormanı'nda 35 poşet çöp topladılar

İZMİR'de, sosyal medya üzerinden organize olan 20 kişilik grup, İnciraltı Kent Ormanı'ndaki çöpleri topladı. 35 poşet çöp toplanan bölgede, araba lastiğinden dalgıç kıyafetine kadar birçok atık çıkarıldı.
İnciraltı Kent Ormanı'nda 35 poşet çöp topladılar

Sosyal medya üzerinden organize olan ve hemen her hafta İzmir'de ormanlık alan ya da sahillerdeki çöpleri temizleyen 'Doğa'nın Sesi' grubu, özellikle hafta sonları şehrin en kalabalık noktalarından olan İnciraltı Kent Ormanı'nda bir araya geldi. Sabah bölgedeki çöpleri toplamaya başlayan yaklaşık 20 üyeye, belediye çalışanları da destek verdi. Sıcak havaya rağmen bölgede 35 poşet çöp temizlenirken, toplananlar arasında araba lastiği, halı ve dalgıç kıyafeti de olması dikkati çekti. Grup üyelerinden Şükrü Üzcan (36), herkesin duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, "Doğa'nın Sesi ekibi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu etkinliği yapmaya karar verdik. İzmir'in en güzel noktalarından İnciraltı Kent Ormanı'na geldik. Maalesef durum çok vahim. Halıdan dalgıç elbisesine kadar birçok çöp çıktı. Özellikle kayalar arasında oldukça fazla çöp vardı. Bu süreçte daha da duyarlı olmamız gerekirken gördüğümüz manzara sınıfta kaldığımızı gösteriyor. Bizler bu etkinlikleri yapmayı sürdüreceğiz ancak insanların da daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hepimizin doğaya sahip çıkması gerekiyor. Pazar günü olmasına rağmen herkes fedakarlık gösteriyor. Amacımız doğanın sesi olup kirliliği önlemek" dedi.

'VATANDAŞLARI BİLİÇLENDİRMEK İSTİYORUZ'

Etkinliğe katılan Şebnem Uz (52) ise, "Yaklaşık 1 senedir bu etkinliklere katılıyorum. Gençlerimizin de bilinçlenmesini istiyoruz. Topladığımız çöpler genellikle aynı oluyor. Kayaların arası içler acısıydı. Tek başıma da çöp topluyordum. Bilinçlenen bir grup olduğunu görünce oğlum aracılığıyla onlara katıldım. İstediğimiz bu konuda vatandaşlarımızı bilinçlendirmek" diye konuştu.

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