  • BIST 1.393
  • Altın 451,906
  • Dolar 8,1836
  • Euro 9,6405
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi

ADANA’daki İncirlik Hava Üssü yakınlarında silah sesleri duyulması polisi alarma geçirdi. Çevrede araştırma yapan ekipler, havaya ateş ettiği belirlenen yaşı 18'den küçük 3 kişiyi gözaltına aldı.
İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı’nda meydana geldi. İncirlik Hava Üssü yakınlarında silah sesleri duyulması üzerine bölgeye Terörle Mücadele (TEM) ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu havaya ateş eden kişilerin yaşları 18’den küçük M.A., A.A. ile A.Ü. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında A.A.’nın belinde sakladığı kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manavgat'ta yıkım gerginliği26 Mart 2021 Cuma 16:43
  • FETÖ'cü eski emniyet müdürlerine, MİT görevlisini yasa dışı yolla dinledikleri iddiasıyla dava26 Mart 2021 Cuma 13:01
  • Başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti25 Mart 2021 Perşembe 20:06
  • THY'nin 2 uçağına bomba ihbarı asılsız çıktı25 Mart 2021 Perşembe 19:08
  • Çalıştığı markette tabancayla intihar etti25 Mart 2021 Perşembe 19:07
  • Jiletle kendilerine zarar verip, yakmakla tehdit eden iki kardeş gözaltına alındı25 Mart 2021 Perşembe 18:11
  • Boğaziçi Üniversitesi'nde 12 kişi gözaltına alındı25 Mart 2021 Perşembe 18:10
  • Bahçelievler'de kuyumcuya giren soyguncular sert kayaya çarptı25 Mart 2021 Perşembe 18:09
  • Banka sistemine girerek büyük vurgun yapan çetenin 5 üyesi yakalandı24 Mart 2021 Çarşamba 19:44
  • Eskişehir’de FETÖ sanığı eski kadın subay 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi24 Mart 2021 Çarşamba 12:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti