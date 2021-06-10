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İncirliova Belediyesi'ne icra şoku

AYDIN'ın İncirliova İlçe Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden doğan alacaklardan dolayı icra geldi. Makam otomobili ile birlikte 3 otomobile haciz işlemi yapılırken 4 hafif ticari araca ise el konuldu.
İncirliova Belediyesi'ne icra şoku

İncirliova Belediyesinde 2014 yılında işten çıkartılan 96 kişi, belediyeden alacakları için Aydın İş Mahkemesi'ne dava açtı. Davayı kazanan işçiler, avukatları aracılığıyla icra işlemi başlattı. 2019 yılı mart ayındaki son yerel seçimde İYİ Parti'den İncirliova Belediye Başkanı seçilen Aytekin Kaya'nın da göreve geldikten sonra işten çıkartılan işçiler alacakları için dava açtı. 200'ün üzerinde işten çıkarılan işçiler davayı kazandıkça belediyeden alacaklarını tahsil etmek için avukatları aracığıyla icra işlemi başlattı. Bir hafta içerinde 09 UC 001 plakalı makam aracı ile birlikte 3 otomobile haciz işlemi yapıldı. 4 hafif ticari araç ise yolda hareket halindeyken haciz işlemi yapılarak yediemine götürüldü.

BAŞKAN KOLTUĞU DAHİL EŞYALARA HACİZ İŞLEMİ YAPILDI

Bugün bir işçinin alacağı olan 57 bin lira için gelen icra memurları parayı tahsil edemeyince makam odasındaki makam koltuğu dahil belediyedeki tüm eşyalara haciz işlemi yaptı. Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın ödemenin pazartesi günü yapılacağı ifadesini kabul etmeyen icra memurları nakliyeci çağırarak eşyaları götürme kararı aldı. İcra memurlarıyla belediye çalışanları arasında kısa süreli gerginlikler yaşandı. İcra memurları eşyaları götürmek için ilçe emniyet müdürlüğünden ekip talebinde bulundu. Bir süre sonra içeriye tekrar giren memurlar belediyenin avukatı ve Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile tekrar konuştu. Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın pazartesi ödemenin yapılacağı taahhüdü üzerine tutanak tutarak memurlar belediyeden ayrıldı.

'ŞU ANA KADAR 960 BİN LİRA ÖEDEDİK'

Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Önceki dönem çıkarılan 96 işçinin ödemelerini ödedik. Şimdi bizim işten çıkardıklarımızı ödüyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri sürekli çıkarılan işçilerin haklarını ödüyoruz. Şu ana kadar 960 bin lira para ödedik. Bugün yine bir işçi alacağından dolayı 57 bin liralık bir alacak için icra geldi. Makam koltuğu dahil tüm odalardaki eşyalara haciz işlemi yapıldı. Ayrıca makam otomobili ile birlikte 3 otomobile icra işlemi yapıldı. 4 hafif ticari araç ise bağlandı. Pazartesi günü ödeyelim diyoruz kabul etmiyor. Bizde o zaman eşyaları alın götürün dedik. Sürekli ödeme yapıyoruz buna rağmen sıkıntı yapıyor. Kaç dosya var onu da bize söylemiyor. Sonuçlanan her dosyayla icra işlemine geliyor" dedi.

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