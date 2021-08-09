İnegöl Kestanealan'da icradan satılık köy evi ve samanlık

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Bursa İnegöl’ün Kestanealan köyünde 3802 metre kare arsa üzerindeki iki katlı köy evi ve samanlık icra yoluyla satılıyor.
Satış işlemi İnegöl İcra Dairesi'nce yapılacak.
Birinci Satış Günü: 19.10.2021 11:15
İkinci Satış Günü: 15.11.2021 11:15
İcradan satılık köy evi ve samanlığın muhammen bedeli ise 279.586 TL.
İlanın detayları için TIKLAYIN.
Gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.