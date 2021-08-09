İnegöl Kestanealan'da icradan satılık köy evi ve samanlık

Bursa İnegöl’ün Kestanealan köyünde 3802 metre kare arsa üzerindeki iki katlı köy evi ve samanlık icra yoluyla satılıyor. İcradan satılık köy evi ve samanlık ihalesi detayları haberimizde: