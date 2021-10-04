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İnegöl'de 45'inci Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

BURSA’nın İnegöl ilçesi'nde, bu yıl 45'incisi düzenlenen, Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuar 4-9 Ekim tarihleri arasında açık kalacak.
İnegöl'de 45'inci Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

İnegöl Fuar Alanı'nda düzenlenen 45'inci Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nın açılış  törenine, Bursa Valisi Nihat Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,  AK Parti Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ve MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ ile çok sayıda davetli katıldı.

Fuar açılış töreninde konuşan Yavuz Uğurdağ, katılımın beklenenin üzerinde gerçekleştiğini söyledi. 150’nin üzerinde firmanın fuara katılım sağladığını belirten Uğurdağ, "Bu bağlamda İnegöl, Türkiye’nin 21'inci büyük ekonomisine sahip bir şehirdir. Burada yeni tasarımlarımızı tüm dünyaya sunacağız. Fuarda, 110 ülkeden alım heyeti hedefledik." dedi. Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan, katılımcı firmalara bol kazanç diledi.

'MOBİLYACILAR OLARAK İHRACATIN AKINCILARIYIZ'

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ise "Şehri geliştirmek istiyorsanız mobilyayı geliştirmeniz lazım. İtalya’nın gelişimi mobilyadan geldi. Mobilyacılar olarak ihracatın akıncılarıyız. Sene sonunda 4.5 milyar dolar mobilya ihracatı yapmayı hedefliyoruz. 2023’te dünya mobilya ticaretinin yüzde 5’ini Türk mobilyacıları olarak alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay konuşmasında ihracat rakamlarına dikkat çekti. Burkay, “Bursa’mız bu sene 16.2 milyar dolar ile sene sonu ihracatını yakalamış olacak. Şayet çip krizini yaşamamış olsaydık Bursa 18 milyar dolar eşiğini geçecekti. Bursa’nın kilogram geliri 4 dolar olan bir ihracat geliri var. Türkiye’nin ortalaması 1,30-1,40. dolar. Bursa bunun üç katı" dedi. 

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da İnegöl'ün ekonomiye direkt katkı sağlayan bir ilçe olduğuna dikkat çekerken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Birilerinin hamasi nutuklarla feveran ettiklerine bakmayın. Hayat devam ediyor ve insanlar tüketmeye devam ediyor. El birliğiyle daha çok güzel işlere imza atacağız” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ise "Yerli ve milli bir bakış açısı ile birbirimize yetecek kadar varız diyerek zorluklarla büyüdünüz de büyüdünüz" diyerek mobilyacı esnafına teşekkür etti.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun da fuarın açılışında emeği geçen herkese teşekkür etiği açılış töreninde konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, İstanbul’dan sonra en büyük ikinci ihracatı gerçekleştiren Bursa'nın marka bir şehir olduğunu vurguladı. Canbolat, "İnegöl, her yıl dış ticaret fazlası vererek diğer şehirler için örnek teşkil etmektedir ve ilimiz ekonomisinin önemli bir temsilcisidir. Sektörümüzün tüm emektarlarını ve işverenlerini tebrik ediyorum" dedi.

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