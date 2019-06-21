  • BIST 94.022
  • Altın 261,678
  • Dolar 5,8200
  • Euro 6,5930
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 23 °C
»

İnegöl'de bulundu... ''Türkiye'de olmayan bir tür''

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, anavatanı Güneydoğu Asya ülkesi olan Laos olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Laos Kaya Faresi' olarak bilinen kemirgen bulundu.
İnegöl'de bulundu... ''Türkiye'de olmayan bir tür''

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, anavatanı Güneydoğu Asya ülkesi olan Laos olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Laos Kaya Faresi' olarak bilinen kemirgen bulundu. Belediye Veteriner İşleri Müdürü Musa Subaşı, "Nasıl buralara geldiği konusunda bir bilgimiz yok. Türkiye'de olmayan bir tür. Laos'tan getirilmiş olabilir. Hayvanat bahçesine götürüp teslim edeceğiz" dedi.

İnegöl'de Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ahşap ürünleri fabrikasında çalışan işçiler, fare ve sincaba benzeyen bir hayvan buldu. İşçiler, durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri, kemirgeni yakalayıp merkeze götürdü.

tur2.jpg

Veteriner İşleri Müdürü Musa Subaşı tarafından yapılan inceleme sonucunda, fare ve sincaba benzeyen kemirgenin, 'Laos Kaya Faresi' olduğunu tespit edildi.

Açıklama yapan Veteriner İşleri Müdürü Musa Subaşı, "Bir fabrikanın deposunda farklı bir hayvanının olduğunu söylediler. Ekiplerimiz hayvanı yakaladı. Yaptığımız araştırmada hayvanın 'Laos Kaya Faresi' olduğunu tespit ettik. Nasıl buralara geldiği konusunda bir bilgimiz yok. Sağlık durumu iyi. Türkiye'de olmayan bir tür. Laos'tan getirilmiş olabilir. Hayvanat bahçesine götürüp teslim edeceğiz" dedi.

tur3.jpg

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çevre dostu teknolojiler yaygınlaşıyor21 Haziran 2019 Cuma 10:48
  • 'Aşkın, doğanın ve hüznün şairi': Ahmet Muhip Dıranas21 Haziran 2019 Cuma 10:44
  • Apple yangın riski nedeniyle dizüstü bilgisayarları geri çağırıyor21 Haziran 2019 Cuma 10:25
  • Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca efendiden unutulmaz konuşma: Allah için ayağa kalkın21 Haziran 2019 Cuma 10:19
  • 21 Haziran 12.30 HADİ ipucu: Aynı yıl içinde Golden Slam yapmayı başaran tek tenisçi kimdir?21 Haziran 2019 Cuma 10:18
  • Yaz gelince Ovacık kelebeklerle şenlendi21 Haziran 2019 Cuma 09:51
  • İslam'da kadın hakları21 Haziran 2019 Cuma 00:07
  • Mursi'yi şehadet makamına uğurlarken21 Haziran 2019 Cuma 00:05
  • Türkiye'de bebek ölüm hızında düşüş var20 Haziran 2019 Perşembe 20:17
  • Esrarengiz görüntü!20 Haziran 2019 Perşembe 18:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti