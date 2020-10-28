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İnegöl'de gal arısı, kestane verimini düşürdü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hasadı devam eden kestanelerde görülen gal arısı nedeniyle verim yüzde 70 düştü. Üreticiler, sorunun çözümü için yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.
İnegöl'de gal arısı, kestane verimini düşürdü

Bursa’nın önemli değeri ve markası olan kestanede hasat son evresine yaklaştı. İnegöl’ün kırsal Saadet Mahallesi’nde hasada devam eden çiftçiler, gal aralarının son iki yıldır verimi yüzde 70 oranında düşürdüğünü söyledi. Kestane gal arısı, kestane ağaçlarının yeni sürgünlerindeki tomurcukların içine yumurtalarını bırakarak sürgünlerin büyümesi ve çiçeklenmesini engelliyor. Kestaneye çiçek döneminde girerek zarar veren gal arısı, meyveyi ve dalları kurutarak verimi %50-70 arasında düşürüyor.

7 BİN DEKAR ALANDA ÜRETİM YAPILIYOR

Çiftçilerle birlikte hasada katılarak kestane toplayan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Kestane hasadı şu anda son evrelerinde, toplanarak yığınlar altında bekletiliyor. İnegöl’de toplam 7 bin dekar alanda kestane üretimi yapılmakta ve 5 bin ton ürün üretilmekte. Üretici fiyattan memnun, pazar sorunu zaten yok. İnegöl’ün kestanesi gerçekten de kaliteli ve lezzetli bir kestane” şeklinde konuştu.

GAL ARISI CİDDİ ZARAR VERDİ

“Kestaneciliğin eskiden daha yaygın olduğunu belirten Çelik, “Son 20 yıldır kestanede hastalık var. Ağaçların bir kısmı kurudu. Son zamanlarda ise gal arısı meyvelere çok ciddi zarar verdi ve verimi düşürdü. Her cinse olmasa da kestanenin bazı cinslerine ciddi zararı var. Bununla ilgili çözüm çalışmaları var ama yetersiz. Bu arıları yiyecek böcekler üretiliyor, zaman zaman salıyorlar ama yine de yeterli olmuyor. Bunun yanında son iki yıldır yine kestanelerimizde mantar oluyor. Çalışmalarımız sürüyor, bu mantar ve gal arısını halledersek kestanenin verimini artıracağız. Kestanemiz için bölgemiz çok uygun ve önemli geçim kaynağı. Ben bereketli hasatlar diliyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

VERİM YÜZDE 70 DÜŞTÜ

Son iki yıldır verimin gal arısından dolayı yüzde 70 düştüğünü belirten köy Muhtarı Zeki Ekren ise, "Kestane üretimimizdeki düşüşlerden bir tanesi de orman kanunlarından kaynaklanıyor. Biz bir ağacı kesip aşılayamıyoruz hemen yasak diye müdahale ediyorlar. Özellikle son dönemde hastalığın gelmesiyle de iyice mağdur duruma geldik. Bu hastalık sadece sarı aşılama kestaneyi etkiliyor, kara aşılamaya bir şey yapmıyor. İnşallah bu gal arısına bir çare bulunuyor” dedi.

300-400 TL PARA İSTİYORLAR

Kestanenin hasadının zorluğundan da bahseden Muhtar Ekren, “Kestanesi olanlar da kestane silkelemeyi çok zor yapıyor, çünkü ağaçlar yüksek. Her adam bu ağaçlara çıkamıyor. Silkeleme için çalışan vatandaşlar ise 300-400 lira para istiyorlar. Onları da bulamayınca yeter ki siz bu kestaneyi silkeleyin biz 500 lira vereceğiz diyoruz. Bu da kârı yarı yarıya düşürüyor. Bazı vatandaşlar da silkelemeden dibinden düşeni topluyor” ifadelerini kullandı.

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