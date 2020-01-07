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İnegöl'de TIR devrildi, Bursa- Ankara Karayolu kapandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezitler mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda TIR'ın devrilmesi sonucu Ankara-Bursa karayolu ulaşıma kapandı.
İnegöl'de TIR devrildi, Bursa- Ankara Karayolu kapandı

İnegöl ilçesi Bursa- Ankara karayolu Mezitler mevkiinde saat 00.30 sıralarında başlayan yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kayganlaşan yolda seyreden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 PU 760 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada devrilerek yan yatan TIR, karayolunu kapandı. Kaza sonucunda İnegöl- Ankara istikameti ulaşıma tamamen kapandı. 

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yolda önlem alan trafik ekipleri, oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle ilçe girişinde bulunan Mobilya Sanayi Kavşağı'ndan TIR'ları geri çevirerek karayoluna girişlerine izin vermedi. Ankara istikametine gidecek araçlar da İnegöl'ün girişindeki Ahmet Türkel Çevre Yoluna yönlendirilmeye başlandı. 

TIR'ın çekilmesi için kaza yerine çekici talep edildi.

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