  • BIST 1.437,780
  • Altın 488,63
  • Dolar 8,4200
  • Euro 9,9450
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 19 °C
»

İneklerden çevre korumasına ilginç katkı: Tuvalet eğitimi aldılar

Bilim insanları çevre kirliliğine sebep olan ve iklim krizine olumsuz etkisi olan sera gazlarıyla ilgili bilimsel araştırmalar yapmaya devam ediyor.
İneklerden çevre korumasına ilginç katkı: Tuvalet eğitimi aldılar

Almanya’da bilim insanları, sera gazı emisyonlarını azaltarak iklime faydası olması amacıyla ineklere tuvalet eğitimi verdi.

Almanya’da Çiftlik Hayvanları Biyolojisi Araştırma Enstitüsü (FBN) ve Auckland Üniversitesinin ineklerin tuvalet eğitimine yönelik ortak çalışması "Current Biology" dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar, Almanya’da FBN’ye bağlı bir çiftlikte 16 buzağıya tuvaletlerini ahırın sadece belirli yerlerinde yapmalarını ödül-ceza yöntemiyle eğitmeye çalıştı.

Buzağılar idrarlarını özel olarak çimden yapılmış alanlarda yapmadıkları zaman "üç saniye boyunca su püskürtülme" cezası verilirken bu alanlarda idrarlarını yaptıkları zaman da yiyeceklerle ödüllendirildiler.

FBN araştırmacılarından Dr. Jan Langbein, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Normalde ineklerin dışkılarını veya idrara çıkmalarını kontrol edemeyecekleri sanılır. İnek, diğer birçok hayvan veya çiftlik hayvanı gibi oldukça zeki ve öğrenme yeteneğine sahip. Tuvalet kullanmayı da neden öğrenemesinler?" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, ineklerin idrarının yüzde 80'inin tutulması durumunda ahırlarda ve çiftliklerde idrarın fermente olmasıyla açığa çıkan amonyak gazda yüzde 56'lık azalma olacağını savundu.

Ayrıca hayvanların yaşam alanlarındaki idrar seviyelerinin azaltılmasının enfeksiyon riskini azaltacağını belirten araştırmacılar, azalışın hayvanların hijyen ve refahlarını iyileştireceğini de belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ATAK'lar vurdu: PKK'ya bir darbe daha15 Eylül 2021 Çarşamba 13:02
  • Bakan Akar'dan Ermenistan açıklaması15 Eylül 2021 Çarşamba 12:59
  • Tandırda yanan kadın: Ekmek pişirmek değil köye adım bile atmam15 Eylül 2021 Çarşamba 11:51
  • Akkuyu NGS’de çalışmak için sabırsızlanıyor15 Eylül 2021 Çarşamba 11:48
  • Konya'da park halindeki 2 otomobil yandı 15 Eylül 2021 Çarşamba 11:40
  • Bolu'da kapısı çilingir yardımıyla açılan daireden 50 kedi çıkarıldı15 Eylül 2021 Çarşamba 11:39
  • Türk-Japon dostluğunun temeli Ertuğrul Fırkateyni 131 yaşında15 Eylül 2021 Çarşamba 11:37
  • Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi15 Eylül 2021 Çarşamba 11:28
  • Prof. Dr. Kurugöl'den 12 yaş üzeri çocuklar için velilere aşı çağrısı15 Eylül 2021 Çarşamba 11:09
  • Güney Kore: Denizaltından balistik füze fırlattık15 Eylül 2021 Çarşamba 10:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti