İnfaz Yasası TBMM'den geçti

AK Parti ve MHP’nin bazı suçlarda infaz indirimi, denetimli serbestlik süresinin arttırılması ve açık cezaevlerinden izinlerle yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesini öngören ortak yasa teklifi Meclis’ten geçti.
AK Parti ve MHP’nin oylarıyla kabul edilen teklifin oylamasına 330 milletvekili katıldı. Teklif, 279 kabul, 51 ret oyuyla kanunlaştı.
Salı günü başlayan 70 maddelik teklifin görüşmeleri kesintisiz 7 gün sürdü.
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