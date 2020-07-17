  • BIST 118.881
  • Altın 399,005
  • Dolar 6,8557
  • Euro 7,8327
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 30 °C
»

İnfaz yasasının "şekil yönünden" iptal istemine ret

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, İnfaz Yasası'nın "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.
İnfaz yasasının "şekil yönünden" iptal istemine ret

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin, yeni infaz yasasının "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu oy çokluğuyla reddetti.

CHP, cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesine ilişkin 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un "şekil bakımından iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına" karar verilmesini istemişti.

İnfaz yasasının bazı maddelerinin "af" sonucu doğurduğunu savunan CHP, "TBMM'de Anayasa'nın öngördüğü 5'te 3 çoğunluğa ilişkin usul şartı yerine getirilmediği için düzenlemenin şekil yönünden iptali"ni talep etmişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gündem toplantısında, başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı.

Genel Kurul, infaz yasasıyla ilgili "şekil yönünden" yapılan başvuruyu reddetti. Kararın 7 üyenin karşı oyuna karşı 9 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi. 

Anayasa Mahkemesi üyelerinden 7'si düzenlemenin "af kapsamında olduğu" yönünde görüş bildirdiği, çoğunluğu oluşturan 9 üyenin ise düzenlemeyi "af değil, infaz düzenlemesi" olarak kabul ettiği belirtildi. 

İkinci başvuru 
CHP, bu başvurunun ardından infaz yasasının tümü ya da 14 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle ikinci bir başvuru daha yapmıştı. 

Bu başvurunun ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayasofya Camisi'nde hazırlıklar sürüyor17 Temmuz 2020 Cuma 15:34
  • 'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği alan havadan görüntülendi17 Temmuz 2020 Cuma 14:54
  • Siirt'te şehit düşen Özel Harekat polisi Kurtul son yolculuğuna uğurlandı17 Temmuz 2020 Cuma 14:52
  • Hakkari'de teröristlerin kullandığı mağarada mühimmat bulundu17 Temmuz 2020 Cuma 14:51
  • Bakan Kurum: Alt gelir grubunda evi olmayan vatandaşımız kalmayana dek konut projemizi sürdüreceğiz17 Temmuz 2020 Cuma 14:51
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir17 Temmuz 2020 Cuma 14:18
  • Pandemi döneminde İstanbul'da evlerde su tüketimi yüzde 30 arttı17 Temmuz 2020 Cuma 13:55
  • AK Parti'li Mercan'ın teröristlerce katledilmesine ilişkin detaylar gerekçeli kararda17 Temmuz 2020 Cuma 13:54
  • Türkiye Adalet Akademisinin uluslararası nitelikli ilk uzaktan eğitim programı başladı17 Temmuz 2020 Cuma 13:53
  • TİKA’dan Tanzanya’nın Kovid-19'la mücadelesine destek17 Temmuz 2020 Cuma 12:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti