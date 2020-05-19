  • BIST 101.983
  • Altın 380,790
  • Dolar 6,8638
  • Euro 7,5015
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 27 °C
»

İnflamatuvar bağırsak hastalığı nedir?

Günlük yaşantıyı derinden etkileyen, inflamatuvar bağırsak hastalıklarına farkındalık yaratmak  amacıyla 19 mayıs dünya İnflamatuvar bağırsak hastalıkları günü olarak kabul ediliyor. Peki İnflamatuvar bağırsak hastalığı nedir?
İnflamatuvar bağırsak hastalığı nedir?

19 Mayıs dünya İnflamatuvar bağırsak hastalıkları günü, peki İnflamatuvar bağırsak hastalıkları nasıl bir hastalıktır? İnflamatuvar bağırsak hastalığı belirtileri neler? İnflamatuvar bağırsak hastalığı nasıl teşhis edilir? İnflamatuvar bağırsak hastalıkları nelerdir? İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında hangi semptomlar görülür? İnflamatuvar bağırsak hastalıkları olası oluşum sebepleri neler?

ibh2.jpg

İnflamatuvar bağırsak hastalığı nedir? İnflamatuvar bağırsak hastalığı belirtileri neler?

İnflamatuvar bağırsak hastalığı (İBH) bir kronik hastalıklar grubudur. Bağırsakların iç duvarında şiş ve hasarlı dokularla karakterize bu hastalıkların şiddet derecesi zamanla ve hastadan hastaya değişmektedir. Hastalığın şiddetlenmesi sırasında hasta sık sık sulu ve/veya kanlı ishal, karın ağrısı, kilo kaybı ve ateşlenme dönemleri geçirebilmektedir.

İnflamatuvar bağırsak hastalıkları olası oluşum sebepleri neler?

Bazı psikolojik faktörlerin (stres, bazı kişilik yapıları), genetik eğilimin (bağışıklık sisteminin tepkisi) ve çevresel faktörlerinyanı sıra bazı zararlı mikroorganizmaların (kızamık virüsü, E. coli, mikobakteriler, bazı klostritler) yol açtığı enfeksiyonlar da İBH'nin oluşumunda tetikleyici bir etkiye sahiptir.

İnflamatuvar bağırsak hastalıkları nasıl tedavi edilebilir?

İnflamatuvar bağırsak hastalıkları henüz tam iyileşme mümkün değildir. Ön planda inflamasyonu önleyici ilaçlar yer almaktadır. İlaçlar günlük hayatta hastalıkla nasıl başa çıkılacağına ve beslenmeye ilişkin öneriler tedavinin önemli bir bölümünü oluşturur.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim Kurulu Üyesi Demircan: AVM'de kuyruk akıl alır gibi değil14 Mayıs 2020 Perşembe 10:16
  • Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları 14 MAYIS14 Mayıs 2020 Perşembe 10:14
  • Bakan Koca: Şu anki şartlarda salgın kontrol altında14 Mayıs 2020 Perşembe 09:06
  • Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 98 bin 889'a ulaştı13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:00
  • DSÖ Sözcüsü Harris: Koronavirüsler çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı üretmek zor12 Mayıs 2020 Salı 14:18
  • 'Kovid-19'un biyosavaş olduğunu gösterir bir kanıt yok'12 Mayıs 2020 Salı 11:39
  • Bakan Koca: Hemşirelerimiz birer kahraman12 Mayıs 2020 Salı 11:23
  • İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Gülüşken Kovid-19 tedavisinden sonra taburcu edildi12 Mayıs 2020 Salı 09:29
  • ABD'deki yeni araştırmaya göre D vitamini eksikliği Kovid-19'dan ölüm riskini artırabilir12 Mayıs 2020 Salı 09:16
  • Kovid hemşireleri salgınla mücadelede en ön cephede savaşıyor11 Mayıs 2020 Pazartesi 12:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti