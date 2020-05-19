Günlük yaşantıyı derinden etkileyen, inflamatuvar bağırsak hastalıklarına farkındalık yaratmak amacıyla 19 mayıs dünya İnflamatuvar bağırsak hastalıkları günü olarak kabul ediliyor. Peki İnflamatuvar bağırsak hastalığı nedir?

19 Mayıs dünya İnflamatuvar bağırsak hastalıkları günü, peki İnflamatuvar bağırsak hastalıkları nasıl bir hastalıktır? İnflamatuvar bağırsak hastalığı belirtileri neler? İnflamatuvar bağırsak hastalığı nasıl teşhis edilir? İnflamatuvar bağırsak hastalıkları nelerdir? İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında hangi semptomlar görülür? İnflamatuvar bağırsak hastalıkları olası oluşum sebepleri neler?

İnflamatuvar bağırsak hastalığı nedir? İnflamatuvar bağırsak hastalığı belirtileri neler?

İnflamatuvar bağırsak hastalığı (İBH) bir kronik hastalıklar grubudur. Bağırsakların iç duvarında şiş ve hasarlı dokularla karakterize bu hastalıkların şiddet derecesi zamanla ve hastadan hastaya değişmektedir. Hastalığın şiddetlenmesi sırasında hasta sık sık sulu ve/veya kanlı ishal, karın ağrısı, kilo kaybı ve ateşlenme dönemleri geçirebilmektedir.

İnflamatuvar bağırsak hastalıkları olası oluşum sebepleri neler?

Bazı psikolojik faktörlerin ( stres, bazı kişilik yapıları ), genetik eğilimin ( bağışıklık sisteminin tepkisi ) ve çevresel faktörlerinyanı sıra bazı zararlı mikroorganizmaların (kızamık virüsü, E. coli, mikobakteriler, bazı klostritler) yol açtığı enfeksiyonlar da İBH'nin oluşumunda tetikleyici bir etkiye sahiptir.

İnflamatuvar bağırsak hastalıkları nasıl tedavi edilebilir?

İnflamatuvar bağırsak hastalıkları henüz tam iyileşme mümkün değildir. Ön planda inflamasyonu önleyici ilaçlar yer almaktadır. İlaçlar günlük hayatta hastalıkla nasıl başa çıkılacağına ve beslenmeye ilişkin öneriler tedavinin önemli bir bölümünü oluşturur.