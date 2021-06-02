  • BIST 1.428
  • Altın 525,709
  • Dolar 8,6130
  • Euro 10,5131
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 14 °C
»

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final heyecanı başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği play-off final serisinde ilk maç yarın oynanacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final heyecanı başlıyor

Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep'i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex'i eleyerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen'i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı geçerek adını finale yazdırdı.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride, ikinci karşılaşma 5 Haziran Cumartesi günü yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • A Milli Takım'ın Antalya kampı sona erdi01 Haziran 2021 Salı 22:54
  • Ali Koç: Emre Belözoğlu yeni sezonda takımın başında olmayacak01 Haziran 2021 Salı 22:53
  • Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı01 Haziran 2021 Salı 22:53
  • Göztepe, Cherif Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzaladı01 Haziran 2021 Salı 16:14
  • 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim oldu01 Haziran 2021 Salı 16:14
  • Kulaçlar sağlık çalışanları için Karadeniz'de atılacak01 Haziran 2021 Salı 16:13
  • Spor dünyasının ünlülerinden Fransa Açık'tan çekilen Naomi Osaka'ya destek01 Haziran 2021 Salı 14:32
  • Başantrenör Ufuk Sarıca: Pınar Karşıyaka açısından muhteşem bir sezon01 Haziran 2021 Salı 12:49
  • Süper Lig'in kazananı Beşiktaş, borsada kayıpları oynadı01 Haziran 2021 Salı 12:48
  • Milli ciritçi Eda Tuğsuz, Tokyo Olimpiyatları'na madalya hedefiyle hazırlanıyor01 Haziran 2021 Salı 12:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti