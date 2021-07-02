İngiliz basını: Türkiye Yunanistan'a karşı üstünlük elde etti

İngiltere'de haftalık yayımlanan Economist dergisinde, Türkiye'nin Alman tasarımı Reis Sınıfı denizaltılar ile Ege Denizi'nde Yunanistan'a karşı güçlü bir üstünlük elde ettiğini yazdı.

Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımlar, günümüzde art niyetli hamlelere karşı caydırıcı bir güç oluşturdu. Özellikle Doğu Akdeniz'deki milli menfaatler ve terörle mücadelede etkin kullanılan savunma araçları, bu alanda Türkiye'nin elini rahatlattı.

SİHA'lar, insansız sistemler, zırhlı araçlar ile milli silah ve mühimmatların üretiminde ve envantere kazandırılmasında önemli hamleler gerçekleştiren Türkiye'nin reis sınıfı denizaltıları da bu alanda dikkat çeken bir konu. İngiltere'de haftalık olarak yayımlanan The Economist'te Ege Denizi'nde Yunanistan'a karşı güçlü bir üstünlük elde ettiğine ilişkin önemli bir değerlendirme kaleme alındı.

YUNANİSTAN İÇİN BİR BAŞ AĞRISI

Piri Reis denizaltısını Mart ayında Gölcük Tersanesi'nde suya indirildiğini hatırlatan dergi, bu gelişmeyi "Türkiye donanması için bir zafer ve Yunanistan için bir baş ağrısı" ifadeleriyle yorumladı.

Havadan bağımsız tahrik sistemli (AIP) Piri Reis denizaltısı, Türkiye'nin Reis Sınıfı denizaltılar projesinin ilk ürünü.

Ağır torpidolar ile deniz ve kara hedeflerine karşı güdümlü füze atma kabiliyetine sahip bu denizaltı için Economist'e konuşan Kiel Güvenlik Politikası Enstitüsü'nden Johannes Peters, denizaltının sessiz seyir özelliğine övgülerde bulundu.

TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ÖVGÜ

Peters, "Klasik dizel elektrik denizaltılar 2-3 gün suyun altında kalabilirken bu AIP denizaltı için bu süre 3 hafta" diye konuştu.

Piri Reis'in "Reaktörleri kapatılamayan daha gürültülü nükleer enerjili denizaltılara kıyasla neredeyse 'sıfır gürültü emisyonu' ile çalıştığını" da ifade eden Peters, "Bu Yunan-Türk geriliminin yaşandığı sığ sular için mükemmeldir" dedi.

"DENİZLERİN DENGESİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEK"

Dergiye konuşan uzmanlardan King's College London'dan Emmanuel Karagiannis ise, Türk denizaltıların "Yunanistan ile Türkiye arasındaki deniz dengesini yeniden şekillendireceğini" söyledi.

Denizaltıların, "Yunanistan'ın Kıbrıs, Mısır ve İsrail'e ulaşmak için inşa etmeyi planladığı denizaltı kablolarını gözetlemek de dahil; tartışmalı sularda istihbarat toplamak için kullanabileceğini" yazan dergi, haberinde Karagiannis'in şu değerlendirmelerine yer verdi:

"Denizaltılar orta menzilli gemisavar füzeleriyle de silahlandırılabilir. Bu denizaltıları hedef alacak Yunan gemilerini büyük ölçüde etkisiz hale getirilebilir. Ama bu Türkiye'nin yerli silahlarını Alman tasarımına ne kadar iyi entegre edebileceğine bağlı."