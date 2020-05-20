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İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı

Kayseri'de, İranlı Mohammad Reza'nın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda evinin balkonuna astığı İngiliz bayrağına benzeyen havlusu, mahallelinin tepkisine neden oldu.
İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı

Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okuduğu sırada yabancı uyruklu bir şahsın balkonuna İngiliz bayrağı şeklinde havlu asmasıyla ilgili yasal işlem başlatıldı. Yabancı uyruklu şahıs söz konusu havluyu kurutmak için astığını iddia etti.

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Kocasinan ilçesine bağlı Fuzuli Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 5'inci katında akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir süredir Kayseri'de yaşayan İranlı Mohammad Reza K., üzerinde İngiliz bayrağının olduğu havluyu kurutmak için balkonuna astı. Bu sırada iftar için balkonda bekleyen vatandaşlar da Mohammad Reza K.'ya tepki göstererek, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, Mohammad Reza K.'yı gözaltına aldı. Söz konusu havluya iseel konuldu. İranlının polis otosuna bindirildiği sırada bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Mohammad Reza K., ifadesi alınmak üzere Argıncık Polis Merkezine götürüldü. İranlı şüphelinin polis merkezinde verdiği ifadede, "Ben ıslak olan havlumu kurutmak için balkona astım. Benim herhangi bir provokatif eylemim kesinlikle olmadı" dediği öğrenildi.

KAYSERİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kayseri Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, "Bazı basın yayın organlarında yabancı uyruklu bir şahsın İngiliz bayraklı havlusunu balkonuna astığı haberleri yer almıştır. Söz konusu havluyu kurutmak için balkonuna astığını iddia eden yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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