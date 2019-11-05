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İngiliz bebek ürünleri zinciri Mothercare, iflas başvurusu yapıyor

Mothercare'in iflas başvurusunda bulunmaya hazırlandığı, şirkete alıcı bulunamaması halinde 2 bin 500 kişinin işini kaybedebileceği belirtildi. Bu arada, şirketin mağazalarının kapatılması halinde 2 bin 500 kişinin işten çıkarılması bekleniyor.
İngiliz bebek ürünleri zinciri Mothercare, iflas başvurusu yapıyor

İngiltere'nin bebek ürünleri perakendecisi Mothercare'in iflas başvurusunda bulunmaya hazırlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Mothercare'in İngiltere'deki 79 mağazasının karlılık sorunu yaşadığı, şirketin iflas başvurusunda bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

Bu arada, şirketin mağazalarının kapatılması halinde 2 bin 500 kişinin işten çıkarılması bekleniyor.

Mothercare'in İngiltere dışındaki mağazaları, bu yılın mart ayında toplam 36,3 milyon zarar yazmıştı.

Şirketin, İngiltere'deki mağazalarını satmak için uzun süredir görüşmelerde bulunduğu ancak henüz bir alıcı bulamadığı belirtiliyor.

İngiltere'de son dönemde artan ekonomik riskler ve tüketici talebindeki değişiklikler nedeniyle ülkenin en büyük perakende zincirleri; çalışanlarını işten çıkarma, mağazalarını kapatma ya da iflas açıklama yoluna gidiyor.

İngiltere'de oyuncak şirketi Toys R Us, elektronik perakende zinciri Maplin, halı şirketi Carpetright, İngiliz şef Jamie Oliver'in 25 restoranlık zinciri son dönemde iflas eden şirketler arasında yer alıyor.

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