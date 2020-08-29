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İngiliz Büyükelçi Chilcott: Demre ve Kaş harika yerler

İNGİLTERE'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Antalya'nın Kaş ve Demre ilçelerini gezdi.
İngiliz Büyükelçi Chilcott: Demre ve Kaş harika yerler

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Patara Yılı Konseri'ne katılan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, konser sonrası Kaş'ta bir otele yerleşti. Chilcott, Kaş'ta bir şehir turu yaptıktan sonra Demre'ye geçti. Chilcott'u Demre'de Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin karşıladı. Sezgin ve kendisine eşlik eden Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlisi Mehmet Serin'le birlikte önce Andriake Antik Kenti'ni ardından da Likya Uygarlıkları Müzesi'ni gezen Büyükelçi Dominick Chilcott, müzedeki eserleri tek tek inceleyerek, bilgi aldı.

Müzede karşılaştığı Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege ile sohbet eden Büyükelçi Dominick Chilcott, Likya Uygarlıkları Müzesi Şeref Defteri'ni imzaladı.

Büyükelçi Chilcott, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni de gezerek, bilgi aldı. Kekova'daki  Üçağız Mahallesi'ni gezip, tekneyle Kaleköy'e geçen Büyükelçi Dominick Chilcott, akşam yemeğinden sonra da oteline döndü. 

'BENİ ÇOK ETKİLEDİ'

İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, "Demre ve Kaş tarihi, doğası ve deniziyle beklediğimin çok üstünde harika yerler. Tarihi çok zengin. Görülmesi gereken çok yer var. Her yönüyle tam bir cazibe merkezi. Andriake Antik Kenti, Likya Uygarlıkları Müzesi, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti beni çok etkiledi. Kekova inanılmaz bir yer, herhalde bu dünyadaki cennet. Çok sıcak bir karşılama oldu. Bu bölgenin tarihi hakkında çok şey öğrendim. Türkiye'deki bölge müzelerinin standardı çok yüksek. Ailemle birlikte bu bölgeye mutlaka tatile geleceğim. İngilizler bu bölgeyi çok seviyor. Bu bölgeyi görünce, İngiliz hemşehrilerimin bu bölgeyi neden çok sevdiğini anladım" dedi.

'TATİL KONUSUNDA TÜRKİYE GÜVENLİ BİR ÜLKE'

Bu yılın Patara Yılı olduğunu da hatırlatan Chilcott, "Patara'yı dünya tanımış oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Patara Yılı Konseri'ne katıldım. Konser çok muhteşemdi. İngiliz hemşehrilerim Kaş, Kalkan ve Fethiye yöresine yoğun olarak tatile geliyor. Birçoğu ev alarak buralarda yaşamını sürdürüyor. Hemşehrilerime Demre'yi de tavsiye edeceğim. Demre tarihi zenginliği, doğası, deniziyle görülmesi ve yaşanması gereken bir yer. Ayrıca tatil konusunda Türkiye güvenli bir ülke" diye konuştu.

Öte yandan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'un ziyareti sırasında yüzündeki Atatürk portresi işlemeli maskesi dikkati çekti.

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