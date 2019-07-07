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İngiliz Büyükelçi'den Trump'a Terminatör benzetmesi

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch'a ait diplomatik yazışmalar basına sızdı.
İngiliz Büyükelçi'den Trump'a Terminatör benzetmesi

Daily Mail gazetesi, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch'ın diplomatik yazışmaları olduğunu öne sürdüğü metinler yayımladı. 

Habere göre, İngiliz Büyükelçinin ABD Başkanı hakkındaki görüşlerini yansıtan diplomatik yazışmaların birinde, "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz." ifadeleri yer aldı.

"UTANÇ İÇİNDE SONA EREBİLİR"

Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın 'yetkin' olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca mevcut idarenin 'utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceğini' yazdı. 

Trump yönetiminin skandallar nedeniyle çökebileceğini vurgulayan Darroch, ancak yine de İngiliz hükümetini Trump'ı 'silmemeye' çağırdı. 

65 yaşındaki Darroch, Trump'ın seçim zaferinden 10 ay önce Ocak 2016'da İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine getirilmişti.

"SÖYLEDİĞİNİN TAMAMEN TERSİNİ YAPMA RİSKİ VAR"

ABD Başkanının hayatının çoğunu skandallarla geçirdiğini ancak her zaman ayakta kaldığını belirten İngiliz Büyükelçi, "Trump, (Arnold) Schwarzenegger gibi Terminator'ün final sahnesinde dayak yemiş ancak sağlam bir şekilde alevlerin içinden çıkabilir." uyarısında bulundu. 

ABD Başkanının 'bir şey söyleyip tamamen tersini yapma riski olduğuna' dikkati çeken Darroch, Trump'la iletişim kurmak için düşüncelerin basitleştirilmesi hatta açıkça söylenmesi gerektiğini ifade etti. 

"ONLARA SAMİMİ OLMALARI İÇİN PARA ÖDÜYORUZ"

Sızıntıya ilişkin konuşan bir İngiltere Dışişleri Bakanlığından yetkili, "İngiliz halkı, büyükelçilerimizden bakanlara (görev yaptıkları) ülkelerdeki politikalara ilişkin dürüst ve yalın değerlendirme sunmalarını bekler" dedi. 

Elçilerin görüşlerinin her zaman bakanların ya da hükümetin görüşleri anlamına gelemeyeceğini söyleyen yetkili, "Onlara samimi olmaları için para ödüyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Büyükelçisinin de İngiliz hükümeti ve yetkilileri hakkında yazışmalar yaptığının altını çizen yetkili, iki ülke arasındaki ilişkilerin sızıntılara dayanacak kadar güçlü olduğunu dile getirdi.

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