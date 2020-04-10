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İngiliz ekonomist O'Neill: Türkiye’nin içinde olduğu gelişen piyasalar yatırım için cazip

Ünlü İngiliz ekonomist Jim O'Neill, Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu gelişen piyasaların yatırım için cazip göründüğünü söyledi.
İngiliz ekonomist O'Neill: Türkiye’nin içinde olduğu gelişen piyasalar yatırım için cazip

Küresel ölçekte agresif bir parasal genişleme dalgası beklediğini belirten düşünce kuruluşu Chatham House'un Konsey Başkanı ünlü İngiliz ekonomist Jim O'Neill, Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu gelişen piyasaların yatırım için cazip göründüğünü söyledi.

Daha önce İngiltere’de Hazine Bakanlığı ve Goldman Sachs’ta Portföy Yönetimi Başkanlığı görevlerinde bulunan Jim O'Neil AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

O’Neill, “Krizden önce, politika yapıcıların elindeki araçlarının tükendiğine dair endişeler vardı. Geçen zamanda gördük ki durum böyle değil. Sistematik finansal riskler nedeniyle Avrupa’da, ABD’de ve diğer ülkelerde daha agresif parasal genişleme yöntemleri göreceğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Mevcut parasal genişleme adımlarını doğru olduğunu altını çizen O’Neill, “Bazı büyük mali politika genişlemeleri gördük. Bu borçlulukları artıracaktı. Fakat 2.Dünya Savaşı gibi konvensiyonal savaşlarla kıyaslandığında, bence gayet uygun görünüyor. (Önümüzdeki dönemde) Daha büyük politika adımları gelecek.” değerlendirmesinde bulundu.

“Yatırım yapmak için doğru zaman”
Türkiye’nin küresel yatırım ortamından nasıl etkileneceğine ilişkin olarak O’Neill, “Çok sayıda gelişmekte olan piyasa bana değer seviyeleri nedeniyle oldukça cazip görünüyor. Bu ortamda yatırım yapan şanslı yada cesur yatırımcı, gelecek haftalarda büyük oynaklıklarla karşılaşsa bile, birkaç sene sonra bugününün gelişen piyasalara yatırım yapmak için doğru zaman olduğunu görecek.” ifadelerini kullandı.

“V şeklinde toparlanma imkansız olmayabilir”
Çin’in koronavirüs salgınını büyük oranda kontrol altına alındığını ve ekonomik toparlanma işaretlerinin görüldüğünü hatırlatan O’Neill, “V şeklinde (küresel) bir toparlanma imkansız olmayabilir. Tabii ki son birkaç haftada dünya ekonomileri dağıldı. Benim hayatımdaki en kötü krizi yaşıyoruz. 2008 krizinden daha kötü. Fakat bu yılın devamında bir miktar ekonomik iyileşme görebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

Jim O’Neill, küresel krizden çıkışın büyük oranda koronavirüse bulunacak bir aşı, ya da koronavirüs hastalarının takip ve kontrolünde daha iyi seviyeye ulaşılması ile mümkün olacağını kaydetti.

O’Neill,” Tecrit ne kadar uzarsa, sadece ekonomik koşulların o kadar bozulacağı değil, aynı zamanda akıl sağlığı ve bunun gibi öngörülemeyen sağlık sorunlarının da ortaya çıkabileceği giderek daha fazla anlaşılıyor.” konuştu.

Önümüzdeki dönemde tecrit ve sosyal mesafe uygulamamalarını gevşetilmesiyle ekonomik büyümenin yeniden artabileceğini belirten O’Neill, “Bundan sonraki dönemde gelişmiş ekonomiler ve diğer ekonomiler için İskandinav modelinin örnek model olarak görülebileceğini düşüyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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